Jízda zlatého páru Choupenitchových: šermíř byl za hvězdu, plavkyně nacvičila podpis
To je pár, panečku! Novomanželé Choupenitchovi už letos každý vybojovali po velkém zlatu a jedou dál. Alexander dostal cenu na světovém šermířském gala v Budapešti. Plavkyně Barbora (dříve Seemanová) už si vyzkoušela nový podpis a chystá se na mistrovství světa ve slavné Vodní kostce v Pekingu.
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Tenhle rok zvládli jako Zátopkovi a v prvních měsících po svatbě i proto cestují po světě. Šermíř Alexander Choupenitch v neděli večer oblékl smoking, aby jako jedna z hlavních hvězd svého sportu v Budapešti převzal cenu mezinárodní federace FEI pro nejlepšího fleretistu. Zasloužil si ji unikátní sezonou, v níž mimo jiné vyhrál mistrovství světa, stal se celkovým vítězem Světového poháru a rok končí jako světová jednička.
„Bylo mi velkou ctí dostat takové krásné ocenění. Je to opravdu speciální v tom, že to není výsledek jednoho turnaje, ale celé sezony, kdy se sčítají body,“ pochvaloval si Choupenitch. „Mám radost, že ocenění člověk dostává s tří, čtyřměsíčním zpožděním po sezoně. Člověk má možnost se trochu poohlédnout a zhodnotit sezonu.“
Mně na tom nepřijde nic zvláštního
Jeho žena, plavkyně Barbora, zatím o víkendu řešila, jak se po sobotním zrušeném letu dostat do Hongkongu, kde jí začíná kemp před prosincovým MS v krátkém bazénu v Pekingu. Do Asie odlétala se zkušeností prvních závodů pod novým jménem. Před měsícem jí skvěle vyšel test na Plzeňských sprintech v Plzni.
„Paradoxně mi hodně lidí vkládá do úst, že si nemůžu zvyknout na jméno, furt se mě na to ptají. Já jsem si zvykla. Mně na tom nepřijde nic zvláštního,“ usmívá se Barbora Choupenitch. „Podpis je o tom, abych si to natrénovala. V Plzni jsme měli autogramiádu, tam jsem měla možnost si to vyzkoušet poprvé. Super!“
I ona letos zazářila na vrcholné akci. V srpnu na dvoustovce kraulem získala zlatou medaili na mistrovství Evropy v Paříži a vyhrála navíc v senzačním rekordu šampionátu 1:54,38 minuty. Po návratu do tréninku byly pro ni prvním testem právě Plzeňské sprinty. Nové jméno hned vytlačila do rekordních tabulek tradičního mítinku Českého poháru. Zlepšila historické výkony ve svých doprovodných disciplínách na sto metrů kraul (52,26) a sto metrů motýlek (57,03).
Poprvé jako Barbora Choupenitch
„Bylo to hrozně super, protože jsem závodila poprvé s novým jménem. Byla jsem strašně nadšená, když se mi povedlo přepsat rekordy mítinku. Povedlo se mi to poprvé jako Barbora Choupenitch, bylo to pro mě speciální. Mám z toho radost,“ pochvaluje si. „Plzeň pro mě byla náročná, netrénovala jsem zas tak dlouho. Byla jsem zvědavá, co tělo dokáže, jestli se rozpomene na závodění. Byla jsem příjemně překvapená.“
Poslední týdny před světovým šampionátem strávila na vysokohorském soustředění v arizonském Flagstaffu, kde plavala se svými parťáky z tréninkové skupiny Toma Rushtona, mezi nimiž byla i čtyřnásobná mistryně světa v krátkém bazénu Siobhan Haugheyová. V Pekingu poplave kromě své hlavní kraulové dvoustovky taky stometrové závody volným způsobem a motýlkem.
„Byla bych spokojená s finálovým umístěním, nejlépe se třemi. To je můj cíl,“ líčí Barbora Choupenitch. Globální medaile jí zatím schází. Nejblíže jí byla na MS v dlouhém bazénu 2024 v Dauhá, kdy ji ze čtvrtého místa scházelo pouhých třináct setin sekundy. Na MS v krátkém bazénu 2022 v Melbourne skončila pátá.