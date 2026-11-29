Odřená kolena ze škváry, olympijské stříbro i udání za banány. Příběh legendy české házené
Na olympijských hrách v Mnichově 1972 jsme hráli o finále neuvěřitelně vyrovnaný zápas. V jednu chvíli sovětský hráč vystřelil, míč se odrazil od tyče přímo ke mně a já uviděl Láďu Jarého, jak vybíhá do protiútoku. Trenér Vícha na mě zařval: „Neházej to!“ Jenže já už měl míč v ruce a viděl, že Láďa má náskok. Tak jsem mu přihrál. Míč přeletěl přes dva vysoké sovětské obránce, Láďa ho chytil a vstřelil gól. Vedli jsme o tři branky! Vtom se ze střídačky ozvalo: „Jindro, tak pojď!“ Do konce už jsem si nezahrál, porušil jsem totiž pokyny. Ale hlavní bylo, že jsme Sověty porazili.
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Narodil jsem se ve Šťáhlavech nedaleko Plzně jako nejmladší ze tří synů Františka a Marie Krepindlových. Vyrůstali jsme v rodinném domku s velkou zahradou, kde jsem prožil celé dětství. Tatínek pracoval ve Škodových závodech v Plzni jako vedoucí ve slévárně. Maminka byla kvůli vážným problémům s nohama v invalidním důchodu. Dokud jí to zdravotní stav dovoloval, pomáhala v zahradnictví u zámku Kozel. Často jsem tam za ní chodil a pomáhal jí. Právě tehdy jsem získal vztah k zahradničení, který mi zůstal dodnes.
Žili jsme poměrně skromně. Jako nejmladší jsem většinou dědil oblečení po starších bratrech. Nové věci dostával nejstarší Jaromír, pak František a postupně se dostávaly až ke mně. Nikdy jsem to ale rodičům neměl za zlé. Taková byla doba a peníze se musely hlídat.
Do páté třídy jsem chodil do školy ve Šťáhlavech a potom jsem dojížděl vlakem do Starého Plzence. Nebyl jsem vynikající žák, ale ani špatný. Učení mě příliš nebavilo, přesto jsem školu zvládal bez větších problémů.
Házenou žila celá vesnice
Ke sportu mě přivedl především bratr Jaromír. Začal hrát házenou a já se ho snažil napodobovat. Měli jsme obrovskou výhodu, že házenkářské hřiště bylo od našeho domu vzdálené asi sto dvacet metrů. V naší ulici vyrůstala spousta sportovně nadaných kluků. Bydlel tam například Sváťa Pavelka, pozdější výborný brankář, hrál také za národní mužstvo. Společně jsme trávili celé dny venku a postupně se všichni přesunuli na házenkářské hřiště.
Ve Šťáhlavech byla házená hlavním sportem. Místní oddíl patřil mezi první, které přešly od národní házené k mezinárodní. Měli jsme také výborné trenéry, kteří se věnovali mládeži. Už ve druhé nebo třetí třídě jsem proto začal organizovaně hrát za žáky Sokola Šťáhlavy.
Dodnes vzpomínám na zápasy našeho prvního mužstva. Šťáhlavy se koncem padesátých let dostaly až do nejvyšší soutěže a přijížděly k nám nejlepší československé týmy. Jednou dorazila Dukla Praha se všemi svými hvězdami a naši s ní remizovali 10:10. Na utkání přišly snad dva tisíce diváků, přitom Šťáhlavy měly přibližně stejný počet obyvatel. Lidé přijížděli z okolních vesnic a pro všechny to byl obrovský svátek.
Hrálo se vždycky v neděli odpoledne. V sobotu se pořádaly brigády, stavěla se provizorní sedadla z trámů a tvárnic a připravovalo se hřiště. My kluci jsme sedávali za brankami a podávali hráčům míče. Znali jsme všechny házenkáře a připadali jsme si jako jedna velká rodina.
Dnešní házenkáři si možná ani nedovedou představit, na jakých hřištích jsme začínali. Hrálo se na škváře, která se před zápasem přejela parním válcem a nalajnovala. Když člověk upadl, měl okamžitě odřená kolena nebo lokty. Chrániče prakticky nebyly k dostání. Po zápase proto přišel na řadu rejžák, kterým jsme si museli z ran vydrhnout škváru. Bylo to strašně nepříjemné. Vedle házené jsme hrávali také fotbal, volejbal nebo tenis. V zimě jsme chodili do tělocvičny, hráli stolní tenis a hodně běžkovali v okolních lesích. Na sjezdové lyžování nebo jiné finančně náročnější sporty jsem ale neměl prostředky.
Když mi bylo dvanáct let, zasáhla naši rodinu tragédie, která všechno změnila.