Odolný ohebný mobil s velkou baterií vydrží i ten nejdelší sportovní turnaj
Chystáte se na celodenní sportovní turnaj nebo chcete sledovat večerní derby na velké obrazovce cestou z práce? Skládací novinka vivo X Fold 6 přináší 8palcový displej pro živé přenosy, špičkový 200Mpx foťák ZEISS pro ostré momentky z tribuny a masivní baterii s kapacitou 6900 mAh.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Běžné telefony na celodenních sportovních akcích často trpí a nestíhají. Rychle se vybijí při neustálém hledání výsledků, na malém displeji není pořádně vidět přímý přenos z jiného utkání a vyfotit s nimi ostrou akci z horní tribuny je téměř nemožné. Nový skládací smartphone vivo X Fold 6 ale dokazuje, že aktivní sportovní fanoušci už nemusí dělat kompromisy. V elegantním balení, které se snadno vejde do kapsy od kalhot nebo bundy, totiž přináší funkční výbavu, jež bez problémů zvládne i ten nejnáročnější sportovní víkend.
wuhoukuangshui
Kapesní tribuna pro živé sportovní přenosy
Tím největším trumfem tohoto zařízení je pochopitelně vnitřní ohebný displej. Jakmile telefon rozevřete, získáte obrazovku s úhlopříčkou přes 8 palců. Z mobilu se tak rázem stane menší televize. Pokud zrovna nestíháte začátek důležitého hokejového utkání nebo zápasu Ligy mistrů, jednoduše si pustíte přímý přenos cestou domů. Extrémní jas dosahující až 5000 nitů zaručí, že dění na hřišti uvidíte naprosto ostře a čistě i venku na přímém odpoledním slunci. Obrovskou výhodou je také extrémně výkonný procesor Dimensity 9500 Super Edition, který bez sebemenšího zadýchání utáhne rozdělený displej. Na jedné polovině tak můžete sledovat napínavý zápas a na té druhé v reálném čase kontrolovat live výsledky ostatních týmů.
wuhoukuangshui
Ostré momentky i z hlediště
Zkoušeli jste někdy z hlediště vyfotit rychlý protiútok, tvrdou střelu nebo euforickou gólovou radost na obyčejný mobil? Většinou z toho bohužel vznikne jen rozmazaná šmouha. Na zadní straně modelu X Fold 6 proto inženýři nasadili špičkovou optiku od uznávané společnosti ZEISS. Hlavní slovo tu má masivní 200Mpx snímač vybavený velmi rychlým ostřením a pokročilou optickou stabilizací. Ať už fotíte víkendový fotbalový zápas vašeho syna, zachycujete dynamický florbalový turnaj, nebo tvrdé výměny úderů na galavečeru bojových sportů, výsledkem budou za všech okolností perfektně ostré snímky. Telefon si díky dedikovanému obrazovému čipu vivo BlueImage V3+ navíc skvěle poradí i s náročným umělým osvětlením ve sportovní hale. Přítomný teleobjektiv pak dovolí výrazně přiblížit dění na ploše i v případě, že sedíte až v té úplně nejvyšší řadě na tribuně.
wuhoukuangshui
Energie na celý den a odolnost proti průtrži mračen
Natáčení delších videí, streamování přímých přenosů a neustálá aktualizace sportovních výsledků přes mobilní data dokážou běžnou baterii naprosto zlikvidovat už po pár hodinách. Aby se vám telefon uprostřed napínavého turnaje nevypnul a nezkazil vám zážitek, dostala tahle ohebná novinka do výbavy inovativní baterii s technologií křemíkové anody. Ta nabízí obrovskou kapacitu 6900 mAh. Bez jakýchkoliv obav s ní tak zvládnete celodenní pobyt na stadionu nebo v hale, a to bez otravného tahání těžké powerbanky v batohu.
Když už navíc vyrazíte na venkovní zápas, musíte logicky počítat s tím, že ne vždy vám bude přát ideální počasí. Konstrukce telefonu se naštěstí pyšní těmi nejvyššími certifikacemi odolnosti proti prachu a vodě (konkrétně jde o standardy IPX8, IPX9 a IP5X). Focení v prašném prostředí na antukovém kurtu, nebo situace, kdy vás na otevřené tribuně zaskočí nečekaná průtrž mračen, tak váš nový telefon přečká bez jakékoliv úhony.
Zájemci o tento mimořádně univerzální a odolný sportovní smartphone si můžou jeden kousek zajistit právě teď, byl totiž spuštěn předprodej.