Odolná skládačka s 200Mpx foťákem ostře zachytí zimní sezonu na horách
Lyžování, skialpy nebo běžky v mrazu dají telefonu pořádně zabrat. Skládací vivo X Fold6 nabízí 200Mpx fotoaparát ZEISS, teleobjektiv s podporou telekonvertoru pro záběry na velkou vzdálenost a baterii s kapacitou 6900 mAh, která podle výrobce spolehlivě funguje až do −20 °C. V předprodeji je od 27. října za 52 999 Kč.
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Zimní sezona je pro sportovce nejkrásnější částí roku, pro elektroniku ale tou nejtěžší. Mráz rychle vysává baterie, sníh a vlhko ohrožují konstrukci a na zasněženém svahu dělá ostré světlo fotkám neplechu. Kdo chce zachytit kamaráda v prašanu nebo vlastní děti na prvních lyžařských závodech, většinou skončí s telefonem, který se v kapse bundy vybil, nebo s fotkou, na které je jen bílá skvrna. Skládací vivo X Fold6 je stavěný tak, aby si s horskými podmínkami poradil.
Teleobjektiv pro záběry ze svahu
Hlavní roli hraje fotoaparát vyvinutý se společností ZEISS. Snímač s rozlišením 200 Mpx zachytí širokou horskou scenérii plnou detailů a antireflexní vrstva ZEISS T* tlumí odlesky od slunce a sněhu. Pro akční záběry z dálky slouží teleobjektiv s certifikací ZEISS APO, trojnásobným přiblížením a ekvivalentem 70 mm, doplněný až stonásobným zoomem ZEISS HyperZoom. Kamarádovy oblouky na protějším svahu tak vyfotíte, aniž byste museli sjíždět za ním. Kdo chce ještě větší dosah, může nasadit telekonvertor vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 s ekvivalentem 200 mm. Je dlouhý 96 mm a váží 153 g, takže se vejde do kapsy batohu.
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Rychlá spoušť pro rychlé sjezdy
Lyžař v plné rychlosti nečeká, až foťák zaostří. Režim Motion Portrait 2.0 proto spojuje rychlou odezvu spouště s chytrým sledováním objektu. Telefon tak drží v záběru jezdce v pohybu, ať už jde o závod dětí v lyžařské škole, nebo skok ve snowparku. Optická stabilizace na úrovni CIPA 4,5 navíc vyrovná třes ruky, když fotíte z lanovky nebo v rukavicích. Snímky můžete hned zkontrolovat díky funkci Left-Screen Preview, která na levé polovině rozloženého 8,02palcového displeje ukazuje pořízené fotky, zatímco vpravo zůstává fotoaparát.
wuhoukuangshui
Baterie, která se mrazu nebojí
Na horách je telefon v provozu celý den: navigace na túře, kontrola počasí, focení i případné volání horské službě. X Fold6 proto spoléhá na baterii BlueVolt s kapacitou 6900 mAh a křemíkovou anodou 5. generace. Doplňuje ji polopevná baterie 3. generace, která zlepšuje výkon při nízkých teplotách a podle výrobce zajišťuje spolehlivý přísun energie i v mrazu do −20 °C. Konstrukce navíc splňuje certifikace IPX8 a IPX9 proti vodě a IP5X proti prachu, takže pád do sněhu ani mokré rukavice telefon nevyřadí. Jas displeje až 5000 nitů zaručí čitelnost i na oslnivém slunci.
wuhoukuangshui
Telefon je už v předprodeji. Do konce roku k němu dostanete prodlouženou záruku na tři roky, za starý mobil můžete využít slevu na protiúčet a zaplatit lze i na splátky bez navýšení.