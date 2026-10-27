Odolná skládačka s 200Mpx foťákem zvládne s vámi každý aktivní den
Ráno výlet, odpoledne zápas dětí, večer film na gauči. Skládací vivo X Fold6 je stavěný na dny, kdy se nesedí na místě: má 200Mpx foťák ZEISS, baterii s kapacitou 6900 mAh a odolnost proti vodě i prachu. V předprodeji je za 52 999 Kč.
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Kdo tráví volný čas aktivně, chce od telefonu hlavně jedno: aby nezklamal ve chvíli, kdy je potřeba. Aby zachytil ostrou fotku, když se něco zajímavého děje, aby vydržel do večera a aby ho nerozhodil déšť ani prach. K tomu se hodí velký displej na mapy, zprávy i chvíle odpočinku. Skládací vivo X Fold6 spojuje všechny tyto nároky v jednom přístroji, který se po složení vejde do kapsy bundy.
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Momentky, které neutečou
Hlavní roli hraje foťák vyvinutý se společností ZEISS s hlavním snímačem o rozlišení 200 Mpx. Na rychlé situace je připravený režim Motion Portrait 2.0, který spojuje rychlou odezvu spouště s chytrým sledováním objektu. Běžícího psa, dítě na kole nebo kamaráda při výstupu na vrchol tak zachytíte ostře. Pro záběry z dálky slouží teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a trojnásobným přiblížením, doplněný až stonásobným zoomem ZEISS HyperZoom. A díky funkci Left-Screen Preview hned na půlce displeje vidíte, co jste vyfotili. Večerní posezení po výletě zase zachytí režim Night Flash Portrait, se kterým jsou tváře přirozené i za slabého světla.
wuhoukuangshui
Energie od rána do večera
Celodenní provoz zvládne baterie s kapacitou 6900 mAh a křemíkovou anodou 5. generace. Doplňuje ji polopevná baterie 3. generace, která podle výrobce spolehlivě dodává energii i v mrazu do −20 °C, což ocení každý, kdo vyráží ven i v zimě. Když je potřeba dobít, zvládne telefon 80W nabíjení kabelem nebo 40W bezdrátově. Díky reverznímu bezdrátovému nabíjení může navíc v nouzi posloužit jako zdroj energie pro další zařízení. Telefon je přitom v rozloženém stavu tenký jen 4,4 mm (varianta Prism Black), takže ho v kapse skoro necítíte.
wuhoukuangshui
Velký displej pro chvíle odpočinku
Po rozevření nabízí X Fold6 displej s úhlopříčkou 8,02 palce a jasem až 5000 nitů, takže je čitelný i venku na slunci. Funkce Multi-Split Screen umožňuje spustit až čtyři aplikace současně, například mapu, zprávy, hudbu a fotky. Mapa se na rozloženém displeji čte mnohem pohodlněji než na běžném telefonu a adaptivní frekvence 1–120 Hz pomáhá šetřit energii. A večer na gauči poslouží velká obrazovka jako malá televize na filmy, seriály nebo sestřihy oblíbených zápasů.
Konstrukce splňuje certifikace IPX8 a IPX9 proti vodě a IP5X proti prachu, takže telefon nerozhodí déšť na výletě ani prašná cesta.
Telefon je už v předprodeji, do obchodů zamíří 16. listopadu a se slevovým kódem na něm navíc ušetříte 2000 Kč. Do konce roku k němu dostanete prodlouženou záruku na tři roky, za starý mobil můžete využít slevu na protiúčet a zaplatit lze i na splátky bez navýšení.