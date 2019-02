Evropské poháry jsou zpět! Vsaďte si a získejte zdarma 150 Kč | iSport.cz

Další hrací dny osmifinále Ligy mistrů a odvety o postup do stejné fáze Evropské ligy jsou tu. Cristiano Ronaldo míří zpět do Španělska, Liverpool čeká Bayern a těšit se můžete i na zápasy Viktorie Plzeň a Slavie Praha. To je plán na tento týden. Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma!