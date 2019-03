Evropské poháry jsou v plné proudu! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma | iSport.cz

Odvetné zápasy milionářské soutěže zahájí Borussia Dortmund s Tottenhamem, Real Madrid s Ajaxem, AS Řím s Portem a PSG se postaví proti United. Tahákem by jednoznačně měl být souboj v Parku Princů, kam dorazí „Rudí ďáblové“. První souboj vyzněl lépe pro Pařížany, kteří na Old Trafford zvítězili 2:0. Manchesterský klub bude mít v odvetě co dělat, aby odvrátil hrozbu vyřazení. Evropská liga napíše první osmifinálové dějství. Do akce jdou týmy jako Chelsea, Arsenal, Inter Milán, Neapol, a hlavně pražská Slavia! Ta narazí na španělské toreadory ze Sevilly s Tomášem Vaclíkem v bráně. Vsaďte si na všechny zápasy Ligy mistrů a Evropské ligy u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma!

Sevilla žádné překvapení nepřipustí!

Podle bookmakeru Tipsportu je španělský klub s prozatímním kursem 1,22:1 naprosto jasným favoritem na postup do čtvrtfinále! V prvním kole vyřazovací části si poradil s velmi těžkým soupeřem, když italské Lazio Řím vyřadil celkovým skóre 3:0. Slavia postoupila zejména díky výborném výkonu na hřišti Genku, kde zvítězila 4:1. Přivezou si svěřenci Jindřicha Trpišovského do hratelný výsledek nebo domácí potvrdí kvalitu a žádné překvapení nedopustí?

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.