Víkendové šlágry 1. české ligy! Vsaďte si a sledujte je živě na TV Tipsport | iSport.cz

Sparta vs. Plzeň a Slavia vs. Baník. To je víkendová nálož zápasů 1. české ligy. Síly změří první se čtvrtým a druhý se třetím týmem tabulky. O branky, souboje a emoce rozhodně nebude nouze. Plán na víkend je proto jasný: vsadit si a sledovat vypjaté souboje na TV Tipsport!