Začíná čtvrtfinále Tipsport extraligy! Celé play-off sledujte živě jedině na TV Tipsport! | iSport.cz

Přicházejí chvíle, na které všichni šest měsíců tvrdě dřeli a to, co fanoušci milují. Úvodní dějství čtvrtfinále napíší Hradec Králové s Kometou Brno a Plzeň s Olomoucí. Kdo vstoupí do svých sérií pravou nohou? Vypořádá se Hradec s obhájcem trofeje? Ostrou hokejovou akci sledujte živě na TV Tipsport, jediné televizi, která vám přináší všechny zápasy!