Další zisk pro SKS? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma! | iSport.cz

Červenobílí jsou rozjetí. Kromě skvělého výkonu na San Siru zvládli na jedničku také derby pražských „S", když na Letné jasně dominovali a po vítězství 3:0 si upevnili pozici ligového lídra. V pohárovém mači proti Vyšehradu trenér Jindřich Trpišovský šetřil celou řadu opor, ale i tak z toho byla demolice 8:0. Jenže vestfálský celek je na úplně jiné úrovni. V jeho kádru najdeme světová esa jako Marco Reus, Jadon Sancho, Mats Hummels, Julian Brandt nebo Thorgan Hazard. Budou moci Souček a spol. po utkání znovu slavit?

„Slavia hraje skvěle. Některé lidi to překvapilo, některé ne. Německý celek je sakra silným týmem. Předvádí mnohonásobně lepší výkony než SKS. Jeho triumf se předpokládá. Neskutečná a překvapivá remíza s Barcelonou to dokazuje. Ale co když ne? Co když sešívaní vyhrají? Formu na to mají, což ukázali v Itálii. Určitě se jen tak nevzdají. Doufám, že do toho dají všechno,“ uvádí v analýze KAPAAK.

