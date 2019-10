NHL v Praze! Zvítězí Voráček a spol.? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma! | iSport.cz

Flyers ani Blackhawks za sebou nemají povedený rok. S neúčastí v play off bylo těžké se smířit. Letos se tak obě mužstva pokusí o nápravu. A proč s tím nezačít už v prvním zápase? Zatímco Philly se bude spoléhat na tradiční tahouny Voráčka, Girouxe či Couturiera, celek z větrného města se o dva body porve s osvědčenou kvalitou v čele s Kanem, Toewsem a Keithem. Kdo z nich dá gól? Nebo se snad pod výsledek výrazně podepíše některý z mladíků? V táboře letců hýří talentem třeba Konecny s Provorovem, jestřábi si zase slibují velké věci od DeBrincata, Stromeho, ale i Kämpfa s Kubalíkem. Vsaďte si a sledujte utkání Flyers vs. Blackhawks živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma.

Bilance Chicagu nefandí

Takže… co od pražského utkání čekat? „Philadelphii se v přípravě nedařilo. V závěrečném mači dokonce nestačila na Lausanne, se kterým padla 3:4. A to už prohrávala 0:4! Ale právě ta poslední část duelu by mohla tým nakopnout. Flyers se přitom proti Hawks daří, z předchozích deseti střetnutí jich ovládli sedm,“ zanalyzoval triumf svěřenců Alaina Vigneaulta do rozhodnutí tipér cerbygerby. Také věříte oranžovému komandu?

