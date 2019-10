Eliška Březinová je na začátku sezony hodně nervózní, pomohl jí Sabovčík | iSport.cz

Přípravu na letošní sezonu absolvovala z převážné většiny v Americe pod vedením trenéra a legendy československého krasobruslení Jozefa Sabovčíka. V Salt Lake City také startovala na prvních letošních závodech. „Na U.S. International Figure Skating Classic to nebylo úplně ideální. Začala jsem trénovat o měsíc později, než normálně. Měla jsem státnice na vysoké škole. Další závody už absolvuju v Evropě, ten první v polovině října v Budapešti,“ říká o startu do nové sezony. Současně ovšem přiznává, že právě první závody jsou pro ni asi vůbec nejtěžšími. Po dlouhých měsících přípravy znovu okusit předstartovní horečku, setřást nervozitu a prodat desítky hodin tréninku není vždy snadné. Zvlášť s pocitem, že na led vyjíždí jako desátá žena posledního evropského šampionátu. „Je to tak. Na začátku sezony je to vždycky složitější. Poslední závody byly v březnu na mistrovství světa, pak je dlouhatánská pauza a jede se nanovo. Po šesti měsících je logická určitá nervozita, ale je to tak každý rok, takže se snažím na to nemyslet. Obhájit v této sezoně na mistrovství Evropy desáté místo by bylo pěkné, ale teď se snažím na to nemyslet. Chci pokaždé zajet co nejlépe svoje programy, mít z výkonu dobrý pocit a je pak na rozhodčích, jak moje vystoupení ohodnotí. To je věc, kterou neovlivním.“

Eliška Březinová by chtěla obhájit 10. místo z mistrovství Evropy • Foto Jan Brychta

Zaměřujeme se na to, aby byly skoky stabilní

Sezona uprostřed olympijského cyklu má svá specifika. Na závodníky neklade příliš velký tlak kvůli kvalifikaci, naopak nabízí dostatek času na přípravu něčeho nového. Eliška Březinová ovšem znovu opakuje, že letos měla také jiné povinnosti, než jen tradiční tvrdou přípravu na závody. „Nic nového revolučního pro příští sezonu nechystám. Jak jsem říkala, mám kvůli státnicím lehké tréninkové manko a základem je dostat se zpátky do dobré formy. Zaměřujeme se na to, aby skoky byly stabilní, aby programy byly podle našich představ, a možná teprve v průběhu sezony přidáme něco nového,“ vysvětluje a jedním dechem dodává, že za rok to bude úplně něco jiného. „Vrcholy v letošní sezoně jsou jasně dané. Jsou to mistrovství Evropy v Rakousku a mistrovství světa v Kanadě, teprve až to další mistrovství světa v roce 2021 bude kvalifikační směrem k olympiádě, takže tam už to budeme připravovat trochu jinak.“

Na show Fire on Ice se Eliška těší. Bruslit bude s Jozefem Sabovčíkem i Tomášem Vernerem (na fotografii). • Foto Jiří Zerzoň, SPR media

Spolupráce s Jozefem Sabovčíkem mi hodně pomohla

Možná i to je důvod, proč bez váhání kývla na nabídku být součástí show Fire on Ice, se kterou se představí 6. a 7. listopadu divákům v Ostravě a Bratislavě. Rozlučka Jozefa Sabovčíka, u ní snad ani nemůže jeho svěřenkyně chybět. „Bude to veliká pocta setkat se v jednom programu s tolika olympijskými medailisty. Moc si toho vážím. Pro ostravské publikum si připravím něco speciálního. V jednom vystoupení pojedu svůj klasický krátký program, v tom dalším zkusím vymyslet něco na Jozefovu oblíbenou rockovou hudbu. Žádná jiná to ani býti nemůže.“ O tom, že je pro ni dvojnásobný mistr Evropy jako trenér velikou oporou a skvělým koučem není pochyb. Sama to vzkázala světu hned po dojezdu volné jízdy na šampionátu v Minsku. A opakuje to i nyní, na startu nové sezony. „Skvěle se s ním spolupracuje. Jsme prakticky v každodenním kontaktu. A při závodech je to moje jistota. Vím, že tam za mnou někde stojí, před jízdou mě dokáže uklidnit, protože sám z vlastní zkušenosti ví, jaké to je. Jsem moc ráda, že jsem se s ním vloni dala dohromady a myslím, že mi to hodně pomohlo,“ dodává Eliška Březinová.