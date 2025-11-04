Nová vlajková loď potvrzuje očekávání. Mobilní fotografie dostala nový rozměr
Sport je plný adrenalinu, pohybu a emocí – okamžiků, které se už nikdy neopakují. Nová řada vivo X300 je dokáže zachytit s neuvěřitelnou přesností. Nabízí špičkový výkon, odolnost a fotografické schopnosti na úrovni profesionálních zařízení. Ať jste na hřišti, v posilovně nebo na tribuně, máte jistotu, že vám nic neunikne.
Vlajkovou lodí nové řady je vivo X300 Pro, které přináší nový fotoaparát ZEISS 200 Mpx. Jeho precizní čočky dokážou zachytit každý detail, ať je to rychlý sprint, napětí v očích sportovce, atmosféru na stadionu i vítězný úsměv po závěrečném hvizdu. Díky pokročilému teleobjektivu ZEISS APO s vysokým rozlišením zvládnete přiblížit i vzdálené dění, třeba rozhodující gól nebo finální skok. Stabilizace CIPA 5.5 zaručí ostré snímky i při pohybu.
Noční režim přináší výjimečnou čistotu a ostrost i při osvětlení reflektory, a pokud natáčíte video, režim 4K Dolby Vision s automatickým sledováním pohybu zajistí, že žádná akce vám nikdy neuteče ze záběru.
vivo
Technologie, která hraje za váš tým
Oba modely řady (vivo X300 Pro i kompaktnější vivo X300) jsou postaveny na čipsetu MediaTek Dimensity 9500, který zvládá extrémní výkon i v náročných podmínkách. V kombinaci s interním obrazovým procesorem vivo V3+ zajišťuje rychlé zpracování dat, okamžité ostření a plynulý přechod mezi snímky. Výsledkem je rekordní skóre přes 4,1 milionu bodů v AnTuTu při pokojové teplotě.
Řada X300 zvládne i víc než jen focení: streamování sportovních přenosů, úpravu fotek nebo navigaci na cestách. Díky systému OriginOS 6 a záruce 5 let aktualizací systému a 7 let bezpečnostní podpory zůstane zařízení dlouhodobě aktuální, stabilní a spolehlivé.
Sportovní události často trvají hodiny, a stejně tak i výdrž vašeho telefonu. Baterie s kapacitou 5440 mAh u Pro verze (a 5360 mAh u X300) poskytuje dlouhou výdrž při plném výkonu. O opětovné nabití se postará 90W FlashCharge, která zvládne doplnit polovinu kapacity za pouhých 12 minut. Funkce BlueVolt navíc optimalizuje spotřebu při vysoké zátěži.
vivo
Kvalitní displej a odolnost, která se nezalekne žádného počasí
6,78palcový (nebo 6,31palcový u X300) AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz nabízí plynulý a ostrý obraz, takže můžete sledovat každý pohyb hráčů nebo přehrávat vlastní záběry v dokonalé kvalitě. Technologie ZEISS Master Color zaručí věrné barvy i na přímém slunci a 2160Hz PWM Dimming chrání oči při dlouhodobém sledování.
Na stadionu vás může překvapit déšť, vítr nebo prach, ale vivo X300 to nezastaví. Odolnost IP68 a IP69 chrání zařízení před vodou i prachem, takže můžete používat telefon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Povrch Coral Velvet Glass nejen vypadá luxusně, ale také neklouže a je odolný proti otiskům prstů.
vivo
Cena, dostupnost a dárky navíc
Model vivo X300 Pro je dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 34 999 Kč, zatímco vivo X300 pořídíte za 26 999 Kč. Až do konce listopadu navíc u vybraných prodejců získáte zaváděcí slevy, dárky k nákupu, prodlouženou záruku na 3 roky (2+1) a 5letou záruku na baterii. Podrobnosti o aktuálních nabídkách najdete na e-shopu vybraného prodejce.
vivo