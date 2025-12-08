Nová éra mobilní fotografie začíná s vivo X300
Každý den je plný okamžiků, které stojí za to zachytit. Od ranní kávy přes pracovní schůzky až po večerní koncert či sportovní zápas. Nová řada vivo X300 je tu pro všechny, kteří chtějí mít špičkový fotoaparát, elegantní design a výkon, který zvládne i ty nejnáročnější úkoly.
Řada vivo X300 přináší minimalistické unibody tělo s jemným sametovým povrchem Coral Velvet Glass, který je příjemný na dotek a odolný proti otiskům prstů. Elegantní vzhled doplňuje vysoká odolnost proti vodě a prachu díky certifikaci IP68 a IP69. Model X300 Pro je dostupný v barvách Phantom Black a Dune Brown, zatímco kompaktnější X300 zaujme jemným odstínem Halo Pink. Displej AMOLED s jasem až 4 500 nitů zaručí perfektní čitelnost i na přímém slunci a umožní pohodlné sledování obsahu kdekoli. Technologie ZEISS Master Color navíc zajistí věrné podání barev při prohlížení fotografií, videí i streamování.
vivo
Každý moment jako umělecké dílo
Fotografie a video jsou hlavními hvězdami nové řady. Vlajkový model X300 Pro nabízí 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s precizní stabilizací CIPA 5.5, díky které pořídíte ostré snímky i při rychlém pohybu. Hlavní fotoaparát Sony LYT-828 s rozlišením 50 Mpx si poradí i s horším světlem, takže večerní koncert nebo západ slunce zachytíte v dokonalé kvalitě. Kompaktní model X300 přináší stejný 200Mpx snímač v menším těle, ideální pro ty, kteří chtějí mít profi fotoaparát stále u sebe. Pro video nadšence je tu 4K záznam při 120 FPS, zatímco režim Stage Mode 2.0 a Dual-View Video zachytí atmosféru akcí z více úhlů. Nové portrétní režimy jako ZEISS Natural Portrait nebo Night Portrait dodají vašim snímkům přirozený vzhled a jemný bokeh.
vivo
Výkon a pohodlí na celý den
Uvnitř pracuje čipset Dimensity 9500, který zvládne multitasking, náročné focení i streamování. Baterie BlueVolt s kapacitou 5440 mAh u modelu X300 Pro a 5360 mAh u modelu X300 vydrží celý den. A když dojde energie, 90W FlashCharge nabije polovinu kapacity baterie během pár minut. Nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení. Nový systém OriginOS je rychlý, přehledný a plný chytrých funkcí. AI nástroje pomohou s organizací dne, zatímco vivo Office Kit propojí telefon s notebookem pro snadný přenos souborů nebo vzdálené ovládání. Funkce Origin Island zobrazí to nejdůležitější na jedné obrazovce, takže máte vše pod kontrolou.
vivo
Odolnost a komfort
Sportovní den, výlet do přírody nebo náročný pracovní program? Řada vivo X300 je připravena na všechno. Odolnost proti vodě a prachu, pevné sklo Armor Glass u modelu X300 Pro a Reinforced Glass u modelu X300 zajišťují bezpečí i v náročných podmínkách. Displej s technologií 2160Hz PWM Dimming chrání vaše oči při dlouhodobém používání. Povrch Coral Velvet Glass nejen vypadá luxusně, ale také neklouže ani nezanechává otisky prstů.
vivo
Dostupnost a vánoční nabídka
Oba modely nyní pořídíte v rámci speciální vánoční promo akce za výrazně výhodnější cenu. Až do 24. prosince můžete u vybraných prodejců využít slevový kód, díky němuž získáte 20% slevu na vivo X300 Pro. Cena tak klesá na 27 999 Kč, přičemž jako bonus obdržíte nabíječku vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 Kč. Stejná nabídka platí i pro kompaktnější vivo X300, který s 15% slevou vychází na 22 949 Kč, také s rychlonabíječkou zdarma.
Pokud hledáte cenově dostupnější volbu, v prodeji zůstávají také letošní modely střední třídy – vivo V50 Lite 4G za 4 799 Kč a vivo V50 Lite 5G za 4 999 Kč, exkluzivně u Datartu.
Neváhejte a potěšte sebe nebo své blízké. Objevte, jak skvěle fotí současná špička mezi smartphony.