Jak se správně obléct na běžky: Průvodce vrstvením pro začátečníky i pokročilé
Zimní krajina, ticho lesa a pravidelný rytmus skluzu. Běžecké lyžování zažívá v Česku obrovský boom. Mnoho začátečníků ale dělá hned na parkovišti zásadní chybu – obléknou se stejně, jako by šli na sjezdovku. Výsledek? Po prvním kilometru jsou propocení, po zastavení na čaj promrzlí na kost. Prozradíme vám, jak se obléct chytře, abyste si stopu užili v komfortu.
Běžecké lyžování je specifické v tom, jak moc se při něm liší intenzita pohybu. Zatímco na sjezdovce se spíše vezete a čekáte ve frontě, na běžkách „makáte“ celým tělem. Zahříváte se zevnitř. Proto pro běžkaře platí jedno zlaté, i když trochu nepříjemné pravidlo: Na startu vám musí být lehká zima. Pokud vám je teplo už ve chvíli, kdy si nazouváte lyže, jste oblečení špatně. Jakmile se rozjedete, tělo začne produkovat teplo a vy se začnete přehřívat.
Kdo jste: Turista, nebo sportovec?
Než začnete vrstvit, upřímně si odpovězte na otázku, jakým stylem jezdíte. Oblečení se totiž liší podle intenzity:
1) Turista / Výletník: Jede pomaleji, kochá se, často zastavuje na focení nebo svačinu. Potřebuje o něco teplejší vrstvy, protože nevyprodukuje tolik vlastního tepla.
2) Hobík / Sportovec: Jede v tempu, chce si dát do těla. Jeho prioritou je maximální prodyšnost a odvod potu. Oblečení musí být co nejlehčí.
Svatý grál běžkaře: Cibulový princip
Zapomeňte na jednu tlustou bundu. Klíčem k úspěchu je vrstvení (tzv. cibulový princip), které vám umožní reagovat na změny počasí. Ideální jsou tři vrstvy, z nichž každá má svou jasnou funkci.
1. vrstva: Funkční prádlo
Tohle je základ, který nesmíte ošidit. První vrstva má za úkol odvádět pot od těla, aby pokožka zůstala v suchu.
- Co vybrat: Syntetická trička pro sportovce (rychle schnou) nebo merino vlnu pro turisty (hřeje i vlhká a nezapáchá).
- Čemu se vyhnout: Bavlně! Bavlna nasaje pot, ztěžkne a začne studit. To je nejkratší cesta k nachlazení.
2. vrstva: Izolace (Zateplení)
Tato vrstva zadržuje teplo, které si vyrobíte pohybem, ale zároveň musí pustit vlhkost dál od těla.
- Co vybrat: Lehká flísová mikina nebo technický rolák.
- Tip: Pokud jedete „bomby“ (vysoké tempo), tuto vrstvu často můžete úplně vynechat nebo zvolit jen velmi tenkou mikinu.
3. vrstva: Ochrana
Svrchní vrstva vás musí chránit před větrem a sněhem, ale nesmí z vás udělat skleník. Tlusté péřovky nechte doma. Ideálem pro běžkaře je softshellové oblečení.
Kvalitní běžkařské bundy mají tzv. hybridní konstrukci. Vepředu je větruodolná membrána, která chrání hrudník před ledovým vzduchem, zatímco záda jsou z prodyšného materiálu, aby teplo mohlo unikat ven. Tento chytrý systém využívá u svých bund například česká značka Kilpi, která kombinuje materiály tak, aby sportovec měl chráněné klíčové partie, ale zároveň se v bundě nevařil.
Kalhoty: Džíny ani oteplováky do stopy nepatří
Nohy pracují na běžkách neustále, proto potřebují volnost. Sjezdové kalhoty jsou příliš těžké a neforemné.
- Sportovci volí přiléhavé elastické kalhoty (legíny), které nekladou odpor vzduchu.
- Turisté ocení volnější střih, ale stále z funkčních materiálů.
I u kalhot hledejte ochranu proti větru na přední straně stehen. Je to kritické nejen pro kolena, ale i pro tepelný komfort v oblasti pánve. Pokud je velká zima, ženy často doplňují legíny o zateplenou sukni, která je funkčním a zároveň stylovým doplňkem.
Kritické detaily: Hlava a ruce
Mnoho lidí se obleče skvěle na těle, ale „zabije“ to doplňky.
- Ruce: Zapomeňte na tlusté sjezdové rukavice. V těch neudržíte správně poutka holí a budou se vám potit ruce. Ideální jsou tenčí prstové rukavice určené přímo na běžky.
- Hlava: Přes hlavu odchází až 30 % tepla. Vlněný kulich s bambulí si nechte na procházku městem. Na běžky patří tenká funkční čepice nebo čelenka. Hlava musí dýchat, jinak se vám přehřeje celé tělo a sníží se váš výkon.
Nejčastější chyby, které vám zkazí výlet
Pokud si chcete běžky užít, vyvarujte se těmto prohřeškům:
- Příliš mnoho vrstev: Pokud se po 10 minutách potíte, musíte zastavit a svlékat. To je zbytečná komplikace.
- Oblečení na sjezdovky: Je příliš volné, těžké a málo prodyšné.
- Špatné ponožky: I jedny špatné (bavlněné) ponožky dokážou vytvořit puchýře a studit.
- Podcenění větru: Mikina je fajn, ale pokud profoukne, zmrznete. Vždy mějte v záloze lehkou větrovku nebo vestu.
Oblečte se chytře a vyražte
Běžky jsou jedním z nejzdravějších sportů, pokud se u nich cítíte komfortně. Nepodceňujte přípravu a investujte do kousků, které jsou pro tento pohyb přímo určené. Rozdíl mezi jízdou v promočené bavlně a v kvalitním funkčním setu poznáte okamžitě.
Pokud hledáte výbavu, která je testovaná v drsných podmínkách a zároveň nezatíží vaši peněženku zbytečně moc, prohlédněte si aktuální kolekci na Kilpi.cz. Najdete tam vše od termoprádla až po softshellové bundy, které vás ve stopě podrží.
Hledáte kvalitní oblečení na běžky? Mrkněte na nabídku zde: https://www.kilpi.cz/cs/bezky/4gy