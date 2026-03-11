Tyto nové smartphony přinesou perfektní fotografie v dostupném těle
Na evropské pulty míří nová generace řady vivo V. Tato série vsází především na mistrovskou portrétní fotografii, extrémní odolnost a nadstandardní výdrž baterie. Oba nové modely nabídnou pokročilé soustavy fotoaparátů, záznam ve 4K, inteligentní AI asistenty pro úpravu snímků i prémiové zpracování.
Optika bez kompromisů
Telefony vivo jsou dlouhodobě synonymem pro kvalitní fotoaparáty. Připravovaný model V70 potěší nadšence hlavním 50MP snímačem Sony IMX766 (1/1.56“) s optickou stabilizací obrazu (OIS), na jehož ladění se podíleli experti ze společnosti ZEISS. Sestavu doplňuje 50MP periskopický teleobjektiv ZEISS pro dechberoucí portréty a 8MP ultraširokoúhlý snímač. Novinkou je režim AI Stage Mode, speciálně navržený pro focení koncertů. Díky souhře chytrých algoritmů a multifokálních portrétů ZEISS zachytíte emoce i detaily obličeje s maximální věrností.
Kompaktnější varianta vivo V70 FE sází na hlavní 200MP objektiv s OIS. I zde hrají prim AI nástroje, které umožňují pokročilé retuše nebo simulaci klasické 85mm portrétní čočky.
4K video a chytré funkce pro úpravy
Poprvé v řadě V nebude u modelu vivo V70 chybět 4K video při 60 fps, které přinese plynulé a filmové záběry. Postprodukci zjednodušuje AI Audio Noise Eraser, který z nahrávky odstraní nežádoucí zvuky.
Kreativní nástroje založené na AI umožňují měnit počasí na fotce, odstranit lidi na pozadí nebo automaticky vylepšit snímky jedním klepnutím. Funkce AI Magic Landscape dovede upravit prostředí za fotografovaným objektem a vytváří tak atraktivní cestovatelské portréty.
Obří kapacita baterie
Podobně jako u předchozích generací střední třídy V přinesou nové modely obrovskou výdrž baterie. vivo V70 je vybaveno velkou 6500mAh baterií pro celodenní provoz, s podporou 90W rychlonabíjení. V70 FE je pak novým rekordmanem, se 7000 mAh jde o největší baterii v historii řady vivo V. Díky této obří kapacitě tak nemusíte řešit nabíjení na cestách i při maximálním vytížení přístroje.
Telefony jsou připraveny na tvrdší zacházení – s certifikací IP68 a IP69 odolají prachu, vodě, stříkající vodě i vysokému tlaku, a navíc vydrží pád z výšky až 1,8 metru bez ohledu na úhel dopadu.
Nová řada vivo V70 využívá operačního systému OriginOS 6, postaveného na aktuální generaci Android, který přináší plynulejší chod, více AI funkcí a snadnější plnění každodenních úkolů – od přepisu schůzek až po rychlé sdílení souborů. Výrobce navíc garantuje pět generací aktualizací systému a pět let bezpečnostních záplat.
Prémiový design a jasný OLED displej
Model vivo V70 definuje minimalismus a kvalita. Rám z leteckého hliníku doplňuje skleněný AG panel, který účinně odolává otiskům prstů. Čelní straně dominuje 6,59" OLED panel s 1,5K rozlišením, 120Hz frekvencí a ultra tenkými okraji. Přímo v displeji je pak integrovaná blesková 3D ultrazvuková čtečka otisků.
Varianta V70 FE sází na větší 6,83” AMOLED displej, rovněž s 1,5K rozlišením a 120Hz frekvencí. Oba telefony tak představují stylové a výkonné společníky pro jakoukoli příležitost.
Oba modely dorazí na trh na začátku dubna.