Nová generace smartphonů míří na evropský trh. Sází na fotografii, výdrž i AI
Na evropský trh brzy dorazí nová generace řady vivo V, která chce zaujmout kombinací pokročilé fotografie, vysoké odolnosti a nadstandardní výdrže baterie. Oba modely cílí na uživatele, kteří chtějí spolehlivý telefon pro každodenní používání i tvorbu obsahu.
Fotografie pro každou příležitost
Řada vivo V dlouhodobě staví na kvalitní fotografii a ani tentokrát tomu není jinak. Model vivo V70 vznikl ve spolupráci se společností ZEISS a přináší sestavu fotoaparátů zaměřenou především na portréty. Dominantou je 50Mpx teleobjektiv určený právě pro portrétní focení, doplněný o hlavní snímač a ultraširokoúhlý objektiv. Nechybí ani 50MP selfie kamera se zaostřováním, která zvládne ostré skupinové snímky.
Novinkou je režim AI Stage Mode, který je navržený pro focení koncertů a akcí na pódiu. Telefon díky němu lépe pracuje s proměnlivým světlem a zvládá zachytit detaily i ve složitějších podmínkách.
Model vivo V70 FE naopak sází na vysoké rozlišení. Nabízí 200Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, který umožňuje zachytit velké množství detailů a následně snímky upravovat bez ztráty kvality. Fotografie lze ořezávat nebo přibližovat, aniž by ztratily ostrost, což dává větší volnost při práci s výsledným obrazem.
AI funkce jako pomocník pro úpravu
Oba modely spojuje důraz na jednoduché úpravy pomocí umělé inteligence. Funkce dokážou jedním kliknutím změnit atmosféru snímku, upravit oblohu nebo odstranit rušivé objekty v pozadí. Automaticky upravují barvy i světlo tak, aby fotografie působily přirozeně bez nutnosti složité editace.
V případě vivo V70 se AI promítá také do videa. Telefon zvládá natáčení ve 4K při 60 snímcích za sekundu a nabízí nástroj pro odstranění nežádoucích zvuků, což ocení každý, kdo natáčí v rušném prostředí.
Výdrž, odolnost a výkon pro každý den
Silnou stránkou nové řady je i výdrž. vivo V70 přichází s baterií o kapacitě 6500 mAh, zatímco vivo V70 FE nabízí 7000 mAh, což je nejvíce v historii této řady. Telefony tak zvládnou celý den intenzivního používání bez nutnosti dobíjení, a to i při sledování videa, focení nebo používání náročnějších aplikací.
Tomu odpovídá i konstrukce. Oba modely disponují odolností proti prachu a vodě na úrovni IP68 a IP69 a jsou připraveny i na náročnější podmínky. vivo V70 navíc nabízí zvýšenou odolnost proti pádu, což zvyšuje jistotu při každodenním používání.
Důležitou roli hraje také displej a výkon. Telefony jsou vybaveny 1,5K OLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, který zajišťuje plynulé zobrazení a dobrý kontrast. vivo V70 přidává rychlé paměti a technologie pro stabilní výkon i při náročnějších úlohách, zatímco vivo V70 FE nabízí vyvážený výkon vhodný pro běžné používání i multitasking.
Oba modely běží na systému OriginOS 6, který integruje funkce umělé inteligence přímo do prostředí telefonu. Pomáhá například s přepisem, překladem nebo organizací úkolů a zároveň zjednodušuje sdílení souborů mezi zařízeními. Výrobce navíc slibuje dlouhodobou softwarovou podporu, která prodlužuje životnost zařízení.
Nová řada dorazí na trh na začátku dubna.