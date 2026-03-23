Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Na český trh přichází model vivo V70 FE, který kombinuje vysoké rozlišení fotoaparátu, velkou baterii a funkce s umělou inteligencí. Míří na uživatele, kteří chtějí mít telefon připravený celý den, fotit bez složitého nastavování a upravovat snímky rovnou v zařízení.
Úprava fotek přímo v mobilu
Základem je 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací. Nejde ale jen o samotné rozlišení, důležité je, že snímky mají dostatek detailů i pro další práci. Fotku tak můžete dodatečně přiblížit nebo z ní vybrat jen část, aniž by se výrazně zhoršila kvalita.
Telefon přitom pomáhá i v situacích, kdy na následné úpravy není čas nebo chuť. AI v telefonu automaticky upraví světlo, barvy nebo kontrast a poradí si i s nechtěnými prvky v pozadí. Výsledkem jsou snímky, které často není potřeba dál upravovat.
Pro portrétní fotografii je k dispozici režim s ohniskovou vzdáleností 85 mm, který pomáhá oddělit postavu od pozadí a zachovat přirozený vzhled.
Výdrž, odolnost a výkon jako klíčové parametry
Výraznou roli hraje baterie s kapacitou 7000 mAh. Telefon zvládne celý den i při intenzivním používání bez nutnosti průběžného dobíjení. To se projevuje hlavně v situacích, kdy je telefon využíván naplno, ať už jde o práci, zábavu nebo pohyb venku.
Tomu odpovídá i konstrukce. Model je odolný vůči prachu a vodě (IP68 a IP69), takže zvládne běžné nehody i náročnější podmínky. Přitom zůstává relativně tenký a lehký, takže nepůsobí robustně.
O chod zařízení se stará procesor MediaTek Dimensity 7360-Turbo. V kombinaci s AMOLED displejem s 120Hz obnovovací frekvencí nabízí telefon plynulé prostředí pro běžné používání i multitasking.
Nenápadné, ale užitečné funkce
Telefon běží na systému OriginOS 6, který doplňuje základní funkce o nástroje využitelné v praxi. Pomůže s úpravou textu, překladem nebo sdílením souborů mezi zařízeními, aniž by uživatele zatěžoval složitým ovládáním.
vivo V70 FE tak nepřináší jen vyšší parametry, ale hlavně praktičtější způsob, jak telefon používat každý den.
Zaváděcí nabídka a akce
Model V70 FE je na trhu novinkou a seženete ho ve dvou verzích: 256 GB a 512 GB. V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty), se zaváděcí slevou pak na 9 999 Kč a 10 999 Kč. Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).
Model navíc spadá do cashback kampaně od 1. dubna do 25. května 2026, kdy můžete získat zpět 500 Kč (V70 FE) za sepsání recenze.