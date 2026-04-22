Na stadion, do přírody i na výlet. Tento telefon zvládá detail, pohyb i nepohodu
Ne každý telefon zvládne stejně dobře focení na tribuně, v přírodě nebo během výletu. vivo X300 Ultra spojuje výbavu pro delší přiblížení, práci v pohybu i běžné používání venku, kde hraje roli odolnost, výdrž a čitelnost displeje.
Začátek května znamená víc času venku. Sportovní akce, výlety, cesty za město i první delší dny mimo domov přirozeně vedou k tomu, že mobil často supluje foťák i kameru. Právě v takových chvílích se ukáže, jestli telefon zvládne jen rychlou momentku, nebo i něco náročnějšího. vivo X300 Ultra staví na výbavě, která dává smysl právě v pohybu a v terénu.
Telefon nabízí trojici pevných objektivů s ohnisky 85 mm, 35 mm a 14 mm. Jeden se hodí na detail a portrét, druhý na přirozenější pohled na scénu a třetí na širší záběr krajiny, stadionu nebo místa, kde se něco odehrává. Díky tomu se dá s kompozicí pracovat pestřeji a člověk není odkázaný jen na jeden typ záběru.
Na detail i dění v dálce
Silnou stránkou modelu je přiblížení. K dispozici je 400mm ekvivalent telekonvertoru, takže se hodí ve chvíli, kdy se k dění nechcete nebo nemůžete dostat blíž. Na tribuně, u trati, v horách nebo při focení zvířat v přírodě je právě tohle moment, kdy se ukáže rozdíl mezi běžným mobilem a lépe vybaveným fotomobilem.
Samotný zoom by ale nestačil. Důležitá je i ostrost, stabilizace při focení z ruky a schopnost udržet záběr použitelný i ve chvíli, kdy se scéna rychle mění. Právě to rozhoduje o tom, jestli výsledkem bude jen dokumentační fotka, nebo snímek, který má detail, barvu a atmosféru.
Vedle přiblížení pomáhá i práce s barvami a možnost výsledek dál upravit. To se hodí hlavně venku, kde se světlo rychle mění a kde často rozhodují drobnosti, které na displeji vypadají jinak v poledne a jinak večer.
Výbava, která drží krok s pohybem
V terénu nerozhoduje jen fotoaparát. Stejně důležité je, kolik telefon vydrží, jak rychle se dobije a jestli zvládne prach, vodu nebo horší podmínky. vivo X300 Ultra proto nabízí 6600mAh baterii, 100W nabíjení a odolnost IP68 a IP69 proti vodě a prachu. To jsou parametry, které dávají smysl ve chvíli, kdy člověk tráví celý den venku a nechce řešit zásuvku po pár hodinách používání.
Při focení a natáčení v pohybu přijde vhod i příslušenství pro pohodlnější držení a lepší stabilitu. Telefon doplňuje také systém čtyř mikrofonů s režimy pro různé situace, které mají zvýraznit hlavní zdroj zvuku a potlačit ruchy v okolí. Při natáčení na stadionu, na akci pod širým nebem nebo v přírodě je zvuk často stejně důležitý jako obraz.
Dostupnost na českém trhu
Na českém trhu je vivo X300 Ultra dostupné od poloviny dubna ve dvou barevných variantách, černé a zelené. Prodává se samostatně za 46 999 Kč nebo v sadě Photographer Kit za 56 999 Kč, která zahrnuje i další příslušenství pro focení a natáčení.
Do konce května zároveň platí časově omezená nabídka spojená s bonusy při nákupu a výkupu starého zařízení. Model je dostupný také přes oficiální český e-shop značky, kde vivo uvádí i rozšířenou podporu v podobě delší záruky na baterii, ochrany displeje a prodloužené záruky na samotný telefon.
