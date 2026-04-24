Na cestách, v přírodě i na tribuně. Telefon spojuje přiblížení, výdrž i odolnost
V polovině května tráví člověk víc času venku, na cestách nebo na akcích. vivo X300 Ultra kombinuje dlouhé přiblížení, stabilizaci, odolnost proti vodě a prachu, velkou baterii a výbavu.
Telefon dnes často nahrazuje foťák i kameru. Právě proto je důležité nejen to, jak fotí, ale i to, jak obstojí venku a v pohybu. vivo X300 Ultra spojuje foto a video výbavu s parametry, které se hodí při delším používání mimo domov.
Základ tvoří trojice pevných objektivů ZEISS s ohnisky 85 mm, 35 mm a 14 mm. Jeden se hodí na detailnější záběr a portrét, druhý na přirozenější pohled na scénu a třetí na širší kompozice krajiny, stadionu, silnice nebo města. Vedle toho je k dispozici i 400mm ekvivalent telekonvertoru, takže telefon má rezervu i ve chvíli, kdy je dění daleko.
vivo X300 Ultra Photographer Kit • vivo
Detail, vzdálenost a stabilita
Právě delší ohnisko bývá v terénu často rozhodující. Na tribuně, u trati, v přírodě nebo při cestování není vždy možné měnit pozici podle toho, co chce člověk zachytit. U 85mm teleobjektivu se přidává 200Mpx snímač a stabilizace na úrovni gimbalu. To jsou parametry, které rozhodují hlavně ve chvíli, kdy se scéna hýbe a není čas záběr opakovat.
Vedle fotografie dostává prostor i video. X300 Ultra podporuje 4K při 120 snímcích za sekundu na všech zadních fotoaparátech, přidává 10-bit Log Video, Dolby Vision Video i pokročilejší video režim. Hodí se tak i ve chvíli, kdy nejde jen o krátký klip, ale o záznam, se kterým se bude dál pracovat.
Fotografie z vivo X300 Ultra • vivo
Výdrž a konstrukce pro delší den venku
X300 Ultra nabízí 6600mAh baterii, 100W FlashCharge a 40W bezdrátové nabíjení. U telefonu, který má sloužit i na focení, video a průběžnou kontrolu záběrů, je to stejně důležité jako samotný fotoaparát.
Konstrukce splňuje odolnost IP68 a IP69 proti vodě a prachu. Přidává se také ochranné sklo Armor Glass a ultrazvuková 3D čtečka otisků prstů, která funguje i s mokrými prsty.
Důležitý je i displej. Telefon nabízí 6,82palcový 2K ZEISS Master Color Display s rozlišením 3168 × 1440 bodů, obnovovací frekvencí 144 Hz a lokálním jasem až 4500 nitů. To se hodí hlavně ve chvíli, kdy člověk kontroluje fotky a video rovnou venku, ne až doma na větší obrazovce.
Fotografie z vivo X300 Ultra • vivo
Dostupnost na českém trhu
Na českém trhu je vivo X300 Ultra dostupné od poloviny dubna ve dvou barevných variantách, Volcano Black a Steppe Green. Samostatný telefon stojí 46 999 Kč, vedle toho je v nabídce i verze Photographer Kit za 56 999 Kč s dalším příslušenstvím pro focení a natáčení.
Model je dostupný také přes oficiální český e-shop značky. Součástí české nabídky je zároveň pětiletá záruka na baterii, roční ochrana displeje a prodloužená tříletá záruka na samotný telefon.