Už zítra ožije Josefov akcí Korunky Open: Závody, cyklorytířské klání i bohatý kulturní program
V sobotu 26. září ožije areál Korunních hradeb v Josefově akcí Korunky Open. Unikátní festival, který kombinuje svérázný sportovní zážitek, subkulturní hudební scénu i umění, láká na pořádnou dávku zábavy.
Historická pevnost ožije sportem i kulturou
Akce Korunky Open si klade za cíl oživit jedinečné prostory josefovské pevnosti netradičním způsobem. Program odstartuje už v pátek otevřením bran, večerním koncertem kapely Tungsind, jukebox afterparty a úderem půlnoci také očekávaným zveřejněním trati hlavního závodu.
V sobotu dopoledne pak propukne ostré sportovní klání. Hlavním sportovním bodem programu je takzvaný „dezorientační závod“ pevností. Účastníci v něm změří síly v kategoriích pro děti, ženy a muže. Závod je však pojatý s nadhledem – kromě sportovních výkonů nabídne i zábavnou formu objevování zajímavých a utajených zákoutí historického Josefova. Registrace na závody začínají v sobotu v 10:00 dopoledne – samotný start dětských kategorií je naplánován na 12:00 a dospělí vyrazí na trať hromadně ve 13:00.
Netradiční zábava: Cyklorytířské klání na skládačkách
Opravdovou raritou bude sobotní večerní cyklorytířské klání, které prověří rovnováhu, odvahu a odolnost těch nejchrabřejších cyklobojovníků.
Pravidla jsou jednoduchá. Po úvodním rozlosování se soutěžící utkají vyřazovacím systémem, dokud nezbyde ten absolutně nejtvrdší cyklorytíř. Bitva probíhá za specifických podmínek: sokové usednou na legendární skládačky poskytnuté pořadateli, obléknou si přilby a zbroj z místního depozitu a proti sobě vyrazí s měkčeným kopím. Kdo se na historické skládačce udrží a nespadne, postupuje dál. Vítěz bere vše! Registrace do netradičního turnaje probíhá přímo na místě a soutěží se na vlastní nebezpečí.
Nabitý doprovodný program
Těšit se můžete ale můžete taky na spoustu dalšího. Po celou dobu akce bude pro návštěvníky připravena otevřená cyklodílna, kde si mohou nechat seřídit svůj stroj, nebo využít oblíbený swap dílů a kol. Kreativci pak ocenedí sítotiskový workshop pod hlavičkou KRT.LAB.
Kulturní rozměr festivalu doplní výstava obrazů spřátelených umělkyň Zdobitch a Adély Gottvaldové, které představí svou tvorbu.
Večer přijde na řadu hudební nálož ve stylu rudeboy music a nadupaná koncertní afterparty. V sobotu odpoledne a večer se na pódiu vystřídají kapely jako Pathology Infection (death/grind z Jaroměře-Mexika), Sicherhatesystem (thrash/crust z Kostelce nad Orlicí) a Ramon Ramirez & Human Ketchup horns. O gramofony a večerní rytmy se postarají DJs Amma, Onkel Simir a Mighty Souljahs & Friends.
Kompletní harmonogram, aktuality a podrobnosti k celé události najdete na oficiální facebookové události Korunky Open.