Sport není jen o velkých stadionech. V Květnici otevřeli nové hřiště s podporou Betana
Možnost sportovat v místě, kde lidé žijí, je stejně důležitou součástí sportovního prostředí jako profesionální kluby a velké soutěže. Právě takový prostor nově vznikl v Květnici v okrese Praha-východ. Na vybudování víceúčelového sportovního hřiště zde přispěla společnost Betano částkou 1,5 milionu korun.
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Nové sportoviště má sloužit místním obyvatelům a zároveň je první částí většího sportovního areálu, který zde má postupně vzniknout.
Betano je se sportem dlouhodobě spojené především na profesionální úrovni. Vedle velkých partnerství se ale značka zaměřuje také na projekty, které přinášejí zpřístupňují sport a pohyb v každodenním životě. Jedním z nich je právě nové hřiště v Květnici, na jehož vznik Betano přispělo částkou 1,5 milionu korun.
Hřiště bylo slavnostně předáno v úterý 22. září za účasti vedení obce a zástupců společnosti. Za Betano se ceremoniálu zúčastnil Roman Maco, country manažer značky pro Česko.
Víceúčelové sportoviště mohou místní využívat pro volejbal, nohejbal, basketbal, tenis nebo malou kopanou. Pro Květnici tak znamená další rozšíření nabídky sportovního vyžití přímo v obci a místní za sportem nemusí pokaždé mířit jinam.
„Máme velkou radost, že jsme mohli přispět k novému hřišti zde v Květnici. Doufám, že si sem místní najdou cestu, budou se tu rádi potkávat a že jim hřiště bude dobře sloužit mnoho let,“ uvedl Roman Maco, country manažer značky Betano pro Česko.
Od profesionálního sportu k místním projektům
Projekt v Květnici ukazuje jinou podobu spojení značky se sportem. Zatímco profesionální sport oslovuje fanoušky napříč republikou, lokální sportoviště mohou mít bezprostřední dopad na každodenní život lidí v konkrétním místě. V tomto případě podpora pomohla vytvořit prostor, který bude k dispozici přímo obyvatelům obce.
„Nové sportovní hřiště je pro Květnici důležitým krokem v rozšiřování možností, jak mohou naši obyvatelé aktivně trávit volný čas. Velmi nás těší, že se nám daří budovat kvalitní prostor pro sport i setkávání místní komunity. Ráda bych proto poděkovala společnosti Betano za podporu tohoto projektu,“ uvedla starostka Květnice Lenka Houžvičková.
Další sportoviště mají následovat
Pro Květnici je nové hřiště součástí dlouhodobějšího plánu na rozvoj místního sportovního zázemí. Slavnostně předané sportoviště představuje první etapu širšího areálu, který chce obec v následujících letech postupně rozšiřovat.
„Již nyní připravujeme druhou etapu, která by měla v budoucnu přinést další sportoviště pro tenis, nohejbal a plážový volejbal Věříme proto, že zde postupně vznikne místo, které našim obyvatelům nabídne ještě více možností sportovního vyžití a aktivního trávení volného času,“ dodává starostka.
Pokud se podaří další etapu uskutečnit, vznikne v Květnici postupně prostor soustřeďující několik různých sportovních aktivit na jednom místě. Nově otevřené hřiště je jeho první dokončenou částí a obyvatelé jej mohou využívat už nyní.
Sport se nemusí vždy měřit jen góly, body a výsledky. Jeho hodnotou je také radost z pohybu a čas, který díky němu mohou lidé trávit společně. Právě k tomu chce Betano svou podporou nového hřiště v Květnici přispět.