Ruku na srdce – kdo z nás po Vánocích nepotřebuje pravidelný pohyb, možná i trochu popostrčit? Celých 15 procent lidí jezdí na kole celoročně a další se připojují příležitostně. Láká vás to? Lednová výzva Do práce na kole se bude konat od 21. do 27. ledna, je zdarma a jednotlivci se mohou registrovat na webu dopracenakole.cz. Tam pak mohou porovnávat svou pravidelnost i výkonnost s dalšími účastníky. Reakce na akci se pohybují od „Vy jste se už nadobro zbláznili?“ po „Anoo, skvělý nápad a výzva.“ Souzníte-li s druhou z nich, jděte do toho.

Ať se nám lépe dýchá

Benefit pravidelného pohybu není jediná výhoda. Anonymizovaná data o zapsaných cestách pak pomáhají zjistit, kudy cyklisté v zimě jezdí a jak by bylo možné jejich jízdě a bezpečí přizpůsobit infrastrukturu. Akce také poukazuje na to, že většina znečištění v Praze překvapivě nepochází z průmyslu, ale z automobilové dopravy.

Není ale nutné výzvu plnit jen na kole. Zapojit se mohou i chodci a běžci, každý je vítán. Způsoby dopravy je možné nakombinovat dle sil a možností.

„S nápadem přišel Jirka Štrupl z královéhradeckého Bajkazylu, mimo jiné majitel originálního cyklopluhu. S tím v zimě ve svém volném čase brázdí hradecké cyklostezky a odklízí sníh,” popisuje Honza Haruda, vedoucí projektu Do práce na kole z Auto*Matu.

O co jde

V téhle výzvě nejde o počet kilometrů. Jde hlavně o pravidelnost. Účastníci by měli vyrazit alespoň třikrát za její trvání. Účastníci si zdolané trasy tradičně zapisují ručně na webu, nebo pomocí propojených aplikací Urban Cyclers, Na kole Prahou, Superlife nebo Strava.

Bojíte se, že vám bude zima?

„Pro naše příznivce i milovníky kol to bude skutečná výzva. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Doporučujeme také nezapomenout na řádné osvětlení kola. A pokud podmínky nedovolí kolo, chůze pěšky to jistí,“ dává přítrž všem výmluvám Michal Lehečka z Auto*Matu.

Přidáte se a vyzkoušíte, zda dokážete vyrazit alespoň třikrát za týden do práce bez auta?