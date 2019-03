Superlife závod: hvězdný start, sudí v kopcích i běh za jídlem

Ještě nedávno excelovala jako lyžařka, ve slalomu získala čtyři medaile z mistrovství světa a jednu ze zimní olympiády. Na pražský Chodov ale dorazila jako patronka iSport Superlife, s pistolí v ruce vyslala na trať do Milíčovského lesa téměř čtyři stovky účastníků a ještě před tím jim všem připravila rozcvičku.

„Vždycky ji doporučuju, stačí pět minut. Je důležité být před závodem zahřátý, zvlášť v tomhle počasí,“ podívala se k nebi, z něhož padaly studené drobné kapky deště. „Po startu už pracuje adrenalin, některé závodní typy vyrazí tak zostra, že nevnímají své tělo. A pak je velmi blízko k nějakému svalovému zranění,“ vysvětlila majitelka kliniky celostní terapie VO2Max.

Strachová přiznává, že s během dlouho nebyla kamarádka, ale v poslední době, ve svých čtyřiatřiceti, mu přichází na chuť. „Je to to nejjednodušší, když máte málo času a chcete pro sebe něco udělat. Pak stačí nazout tenisky a vyběhnout.“ Sama si na závodění v běhu zatím netroufá, od porodu dcery Emy uplynulo sotva jedenáct měsíců. „Pořád sportuju, ale ještě nejsem v takové kondici, abych si závod mohla užít. Ale do budoucna počítám s tím, že se některého závodu téhle série určitě aktivně zúčastním,“ plánuje.

Strachová odstartovala první Superlife Columbia závod! Připravila si i rozcvičku 720p 360p REKLAMA

Florbalová kapitánka v běhu

Vrcholoví sportovci přesto v Milíčovském lese nechyběli. Bývalá kapitánka české florbalové reprezentace Zuzana Macurová zvládla trať za 29 minut a 26 vteřin jako druhá žena a devětatřicátá v absolutním pořadí. „Docela dobrý, ale mohlo to být i rychlejší,“ krčila rameny.

Sportuje celý život, kromě florbalu hrála závodně i tenis. „K tomu nějaký ten běh v rámci tréninku patří. Já bych nejradši běhala každý den, ale nestíhám. Taky už mě trochu bolí záda. Ale třikrát, čtyřikrát týdně deset kilometrů dám,“ prozradila. Se závody už je to horší, kvůli zaměstnání se na ně dostane sotva dvakrát za rok. „Ráda bych ale zvládla pražský půlmaraton,“ prozradila příští metu.

408. Horší být nechci!

Tomáš Touha je youtuber, fotbalista, sportovec. A strašně rád běhá. „To je nejlepší sport. Člověk každou chvíli nestíhá, ale k běhu stačí obout tenisky, natáhnout triko a tepláky a vyběhnout,“ má jasno v otázce: proč běhat. „Druhá věc je, že je to pro mě osobní terapie. Člověk je jen sám se sebou, běží a přemýšlí,“ dodal autor nápadu běhání a jeho sdílení na sociálních sítích.

„Organizoval jsem tréninky, kdy nás chodilo třeba padesát, pravidelně. No a závody? Ty máme proto, aby si člověk aspoň jednou za čas dokázal, že to, co trénuje, dává smysl.“ Letos prý moc naběháno nemá, a tak si včera na výsledek příliš nevěřil. „Mám startovní číslo 408, pokusím se teda nebýt ve výsledcích horší, než je ta cifra na triku,“ tvrdil před startem. Nemusel být tak skromný, v cíli byl v čase 28 minut a 45 vteřin dvaatřicátý.

S píšťalkou musíte komunikovat

„Teda, byla to dřina!“ Bývalý prvoligový rozhodčí Radek Příhoda toho po fotbalových trávnících naběhal požehnaně, běžecký závod si ale vyzkoušel poprvé. „Propozice včetně profilu trati jsem sice viděl, ale ve skutečnosti to bylo ještě trošku horší, než jsem čekal. Ty kopce!!!“ smál se Příhoda, který do Prahy dorazil s osmičlennou partou z Loun.

„Je to přece jen trochu rozdíl od toho, na co jsem zvyklý. Rozhodčí běhá po rovině, to především! Taky na hřišti nejsem v jednom náporu, tam se i zastavíte, žejo... Na druhou stranu s píšťalkou musíte víc přemýšlet a komunikovat. Běh je do jisté míry lepší, krásně si při něm vyčistíte hlavu. Jde o to jen zabrat a běžet,“ shrnul muž, který rozhodcovskou kariéru s konce minulé sezony uzavřel.

„Bylo to správné rozhodnutí. Teď mám víc času, běhám třikrát i čtyřikrát týdně, v partě někdy i deseti lidí. Nějaké závody určitě ještě dám. Když jsem pískal, nebylo to možné, ale teď bych rád doběhl půlmaraton,“ prozradil Příhoda.

Superlife Columbia závod přilákal řadu osobností, rozcvičku vedla Strachová 720p 360p REKLAMA

Chilli con carne čeká

O tom, že běhání určitě není jen honbou za vavříny, něco ví Veronika Pilátová. „Jsem spokojená, i když jsem doběhla poslední. Je to super,“ radovala se. V konečném pořadí obsadila 365. příčku, mezi ženami doběhla na 142. místě. Potřebovala na to čas jedna hodina, jedna minuta a pět vteřin.

K běhání ji přivedla náklonnost k dobrému jídlu. „Chtěla jsem se nějak hejbat, abych se pak mohla dobře najíst,“ svěřila se právnička, která v letošním roce slaví životní třicítku a rozhodně by ji nikdo nemohl podezřívat z anorexie. Takže motivací je, že máte ráda dobré jídlo? „Jo! Doma mám připravený chilli con carne a strašně se na to těším,“ smála se po doběhu. Trať v Milíčovském lese pokládá za „šílenou“, ale kdykoli se tady závodí, jde do toho. „Před časem jsem se právě tady postavila na start svého vůbec prvního závodu, a od té doby nesmím chybět,“ dodala.

Ani pod nejprudším kopcem ji nepopadla touha závod zabalit. „Víte, co mi pomohlo? Poslední běžec z řad organizátorů, co šel závod se mnou. Byl naprosto skvělej, strašně mi pomohl,“ líčila Pilátová a přidala vzkaz pro ty, kteří nad účastí v běžeckých závodech ještě váhají. „Kdokoliv by měl obavy, nebojte se! Organizátoři vám pomohou, a to hrozně motivuje.“ Jak by řekl klasik: aaa vo tom to je…