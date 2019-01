Na běžkách dostává zabrat každý sval v těle. Není tajemstvím, že profesionální běžci na lyžích dosahují nejvyšších hodnot aerobní kapacity a patří mezi nejvšestranněhší sportovce vůbec. Pro běžce, kteří hledají alternativu ke svému hlavnímu sportu a vyrušení z běžeckého stereotypu, jsou tak běžky naprosto ideálním doplňkem. Zimní trénink na sněhu lze pak snadno přetavit v úspěch na jarních závodech.

Současnou popularitu běhu na lyžích mezi širokou sportovní veřejnosti dokazují zaplněné stratovní listiny amatérských laufů v ČR i za hranicemi. České hory jsou však se svou pestrou sítí pravidelně upravovaných běžeckých tras pro klasiku i bruslení evropským unikátem, kterého je škoda nevyužít. Ať už patříte ke zkušeným běžcům na lyžích nebo s běžkami teprve začínáte, dobrá rada se vždy hodí. Načerpat inspiraci pro trénink ve stopě jsme vyrazili do pražské speciálky LBS Sport, která pod vedením Martina Vítka nabízí vybavení na běžky už 15 let.

Martine, jak populární je mezi amatérskými sportovci běžecké lyžování? Třeba v porovnání s ostatními vytrvalostními sporty.

"Každý rok chodí lidi, kteří s běžkami začínají a nezáleží na věku nebo sportovní zkušenosti. Většinou se pak za rok vrací s tím, že je běžky oslovili a chtějí se zase posunout o něco dál a zanedlouho už chodí se zkušenostmi z prvních závodů. Všeobecně česká veřejnost sportuje víc, asi si konečně uvědomujeme, že pohyb je součástí života. Naše hory jsou navíc na běžky naprosto skvělé a v běžeckém lyžování máme dlouhou tradici. S tím jde ruku v ruce i nabídka vybavení. Vždyť dneska můžete vyrazit na běžky vlastně bez znalosti servisu nebo techniky běhu na lyžích. Existuje spousta kurzů, škol běžeckého lyžování a lyže vám namažou všude na horách. Na druhou stranu si lze pořídit i totožné vybavení jako používají profesionálové a nejde o nedostupné částky. I v tom jsou běžky výhodnější něž třeba cyklistika, kde lze za vybavení utratit statisíce. Jedná se také o velmi efektivní trénink využitelný pro běžce, cyklisty nebo triatlonisty. Díky své všetstrannosti běžky perfektně doplňují ostatní sporty a tak jsou i neustále populárnější."

Kde jsou současné trendy v běžeckém lyžování?

"Nabídka je pořád pestřejší. Velkým hitem současnosti jsou tzv. skinové lyže. Jedná se o lyže na klasiku s mohérovými pásy v odrazové zóně, které nahrazují stoupací vosk. Je to stejný princip jako na skialpech. V praxi to znamená, že už nemusíte mazat na odraz a sledovat aktuální podmínky, protože mohér chytne na každém sněhu. Bezvoskouvé lyže používají i profesionálové. Buď na rozjetí před závodem nebo jako alternativu v tréninku. Pro zkušenejší běžce, kteří preferují klasické voskovací lyže, pak mohou být „skiny“ volbou do zrádných teplot okolo nuly nebo se dají dobře využít v proměnlivých podmínkách, a to i v závodech. Nabídka tohoto typu lyží je teď tak široká, že lze zakoupit „skiny“ i v závodním provedení se špičkovou skluznící, karbonovými inserty a všemi kvalitami top modelů daného výrobce. Jinak je to právě používání karbonu v konstrukci lyží, holí i bot. Máme tu i celokarbonové lyže na bruslení. Jsou extrémně lehké a na sněhu se chovají velmi klidně. U běžek však stále platí, že klíčová je skluznice. Cena a kvalita lyží je určena především kvalitou skluznice, tedy její schopností nasát a udržet vosk. I tady je výběr neustále širší. Kdo lyžování bere opravdu vážně, může si pořídít speciální lyže do -20°C i do velmi mokrého tajícího sněhu."

Ilustrační fotografie • Foto lbs-sport.cz Pak záleží také na servisu.

"Ano a tady se snažíme všechny zákazníky motivovat, aby servis nepodceňovali. I když hlavní motivací pro lepší namazání lyží je pak stejně kamarád, který vám ujede ve sjezdu.... Lyže je však potřeba servisovat i kvůli jejich ochraně a životnosti. Není to tedy jen o rychlosti. Na druhou stranu není potřeba pro každý trénink mazat jako na závod. Pro standartní trénink stačí pro skluz využívat parafáíny s nízkým obsahem fluoru a na závod už si pak dopřát vysokofluorový vosk a třeba i ten prášek, tedy v podstatě čistý fluor."

Co když nemám doma podmínky k servisu?

"Lyže dnes mažou téměř všude na horách, ale pokud jezdíte pravidelně vyjde osobní vybavení ve finále levněji. Základní instrukce jsou pak všude na internetu, včetně instruktážních videí a pořádají se i kurzy mazání. Pokud pak zajdete do specializované prodejny, měli by vám lyže umět namazat. To považuji za základní klientský servis. Netroufnete-li si na servis na závod, nechejte si lyže namazat právě v těchto prodejnách. Sice takový servis překročí tisíc korun, ale šance na úspěch bude jistě vyšší než když se bez rady zkušenějšího servismana pokusíte o mázání sami. Pak jsou i klienti, které veškerá alchymie okolo mazání vyloženě baví. Mají v garáži mazací stůl, žehličky, celou paletu vosků, kartáčů a dalšího vybavení. Tráví nad servisem spoustu času a berou to jako součást hry i s tím rizikem, že totálně promažou."

Mluvíte o motivaci nepodceňovat servis, co dalšího by neměl člověk podcenit při nákupu vybavení na běžky? Nebo v čem by s mohl i zkušený lyžař naopak ještě polepšit?

"Bezpochyby jsou to hole. Často ukážeme klientům hole s obsahem karbonových vláken a odpověď zní: „to přece nepotřebuju, akorát to zlomím“. Není to pravda. Všem doporučuju nešetřit tolik na holích. I když s běháním na lyžích teprve začínáte, rozhodně nechcete aby se vaše energie ztrácela v měkkých a těžkých holích z hliníku. Začátečník by měl chtít alespoň 50% obsah karbonu v tubusu hole, pokročilejší lyžaři pak 80-100%. Rozdíl ve váze a tuhosti je opravdu velký. Odraz je přesnější a výrazně efektivnější. A životnost? Samozřejmě karbonové hole jsou křehčí, takže je potřeba dávat pozor hlavně při převozu. Pokud máte více párů použjte obal na hole. Svojí silou ale karbonové hole nezlomíte."

Zatím mluvíme o běžeckém lyžování celkově. Je u vašich klientů popularnějši klasika nebo bruslení?"Bruslení převažuje u mladší generace a sportovců, pro které běžky nejsou hlavním sportem. Do klasiky se člověk musí propracovat. Chce to trpělivost než si opravdu zalyžujete. V tuto chvíli však toto čekání zkracují právě bezvoskové „skinové“ lyže. Už nemusíte desetkrát promazat, abyste se konečně jednou trefili do mázy a užili si klasiku se vším všudy."

Solidní výbava za 13 tisíc

Podle čeho by se vlastně měl začínající běžec na lyžích rozhodnout, jestli klasiku nebo bruslení.

"S bruslením by neměl začínat člověk bez předešlé sportovní zkušenosti. Lyže pro skate jsou tuhé a nelze na nich chodit „na výlet“. Chcete-li tedy aktivně trávit čas v přírodě zvolte klasiku. Na klasických lyžích, ať už s mohérem nebo bez, můžete pořád prostě pochodovat a z lyží odejdete spokojení. Skate je hned od začátku fyzicky náročný. Což neznamená, že fyzicky zdatní sportovci by měli bruslařskou techniku podcenit. I oni by měli mít trpělivost a začátky věnovat hlavně technice."

Jak dál postupovat s výběrem vybavení na běžky? Na co bych si jako začátečník měl dát zvlášť pozor.

"Ideálně zajděte do specializované prodejny. Lyže se kupují podle váhy lyžaře. Nikoliv podle výšky. Každý pár se musí vždy otestovat ve flextesteru, který ukáže jestli dané lyže tuhostně vyhovují váze člověka. V současnosti jsou i lyže na člověka vážícího 120 kilogramů. Běhat na lyžích může opravdu každý. Určitě se pak pečlivě věnujte výběru bot. My tady říkáme, že boty dělají zážitek. Když budete mít super rychlé lyže, ale bude vás tlačit bota, lyžování si neužijete. Proto si dejte při výběru bot na čas a vyzkoušejte páry od více výrobců. Často to trvá než si najdete to svoje kopyto. A nakonec si nechte poradit se správnou délkou holí. Většinou platí, že zkušenejší lyžař volí kratší hole. Příliš dlouhá hůl je na úkor techniky, příliš krátká zase na úkor síly v odrazu."

Jak velkou sumu utratím za komletní výbavu na běžky?

"Pokud se bavíme o setu pro začátečníka, tak za solidní vybavení utratíte okolo 13 tisíc korun. To mluvím o řekněme střední kvalitni nezávodní výbavě pro trénink. Zase upozorním na správný výběr bot. Osobně bych pro začátek dal radši tisícovku navíc do boty než do lyže. Boty můžete používat roky, mají standardně delší životnost, než lyže. Kvalitní boty začínají na pěti tisících, sportovní lyže pro trénink vyjde podobně, vázání okolo tisícovky a hole alespoň s 50% obsahem karbonu se pořídí do dvou tisíc. Oblečení a další doplňky jsou už na vás, ale třeba pro oblečení na běžky platí, že lze velmi dobře využít na další sporty, včetně běhání."

Zimní sezóna už je tu. Co je třeba udělat než vyrazíme do stopy?

"Příprava na další sezónu začíná na konci té minulé. Přes léto by lyže neměla zůstávat suchá. Po posledním lyžování bychom měli skluznici konzervovat vrstvou jakéhokoliv základního parafínu. Jednak nebude schnout, vysušenou skluznici snadno poznáte podle šedých skvrn, a také skluznici chráníte před mechanickým poškozením. Před prvním lyžováním pak tuto konzervační vrstvu strhnete, skluznici vyčistíte a standardně připravíte na dané podmínky. Ideálně několika vrstvami vhodného parafínu. Na začátek sezóny také dobře vyhodnoťte kvalitu sněhu. Místy mohou koukat kameny a nikdo si nechce nové lyže zničit. Spousta lidí na ty prvni kilometry vyráží se staršími lyžemi. Okouknout terén na „kameňačkách”. Staré lyže tedy nevyhazujte, zkrátí vám čekání na první lyžování."