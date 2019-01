Chcete být lepší sportovci? Zapojte svou hlavu

Pokud si dostatečně nevěříme, že něco můžeme dokázat, pravděpodobně to skutečně nedokážeme. Tuhle pravdu se nyní podařilo vědecky ověřit výzkumníkům Stanford University a publikovat v odborném časopise Nature Human Behaviour.

Vědci si připravili pro 116 dobrovolníků vcelku jednoduchý trik. Nechali je zaběhnout několikakilometrový běh a namluvili účastníkům, že sledují variace genů CREB1, který ovlivňuje schopnost těla pracovat v zátěži a míru rychlosti odstraňování oxidu uhličitého. Týden probíhalo vyhodnocování, poté se účastníkům sdělily výsledky a znovu se zopakoval týden starý běh.

Vtip je v tom, že výzkumníci účastníkům lhali. Přesto ale ti, kteří se dozvěděli, že jejich tělo dokáže v zátěži pracovat nadprůměrně efektivně, měli druhý výsledek běhu mnohem lepší. A kdo se naopak dozvěděl o schopnostech svého těla nelichotivou zprávu, zvládl druhý kontrolní běh podstatně hůře. Dostatek sebedůvěry a pozitivní naladění je tak jednoznačně důležitým faktorem pro dosažení vysněných sportovních cílů. Samozřejmě, bez tréninku to nepůjde, ale není to zdaleka jenom o něm.

2018 byl rok úžasných běžeckých událostí

Jeden z největších světových webů o běhání, runnersworld.com, zveřejnil vlastní žebříček největších běžeckých událostí uplynulého roku. Kromě skvělých výkonů se nezapomnělo ani na řadu překvapení.

První místo ale nemohl obsadit nikdo jiný než Eliud Kipchoge a jeho světový rekord v maratonu. Dosažený čas 2:01:39 je dost možná tou úplně největší atletickou událostí uplynulého roku. Na dalších místech se umístila překvapivá ženská vítězka Bostonského maratonu, Američanka Des Linden. Třetí místo si vysloužil opět legendární závod v Bostonu a jeho další úspěšné účastnice. Vždyť druhá skončila zdravotní sestra Sarah Sellers, na třetím místě maminka tří dětí Krista DuChene. Zatímco favorité v šíleně chladném počasí pohořeli, dostalo se pozornosti neznámým.

Zapomenout by se také rozhodně nemělo na nový mužský světový rekord v půlmaratonu (Abraham Kiptum ho zvládl za 58:18), první maratonské vítězství legendárního Mo Faraha (v Chicagu za 2:05:11 - a prý dokáže běžet i rychleji). Z ultramaratonských výkonů redaktory zaujal ženský světový rekord na 24 hodin na ovále, kdy Camille Herron zvládla neuvěřitelných 301,69 km (a nezbláznila se u toho). A na závěr ještě jeden obdivuhodný výkon – Jim Walmsley a jeho rekordní výkon 14 hodin a 30 minut na slavném ultramaratonu Western States 100.

Strava 2018: pivo pro běžce, kafe cyklistům

Populární sportovní platforma strava.com vydala souhrnnou zprávu za rok 2018. Vzhledem k tomu, že si na ni své sportovní záznamy ukládají miliony uživatelů, jedná se opravdu o reprezentativní výběr. Nečekejte zásadní informace, ale spíše spoustu zajímavostí.

Nejčastější přidanou fotkou u aktivit jsou boty a nebe a nejaktivnějšími fotícími jsou kupodivu lidé ve věku 40 – 49 let.

Nejvíce nových záznamů z běhu přibylo 16. září, cyklisté byli zase nejaktivnější 6. května. I když byla Strava dříve chápána hlavně jako cyklistická záležitost v současnosti už alespoň u žen převažují záznamy běžecké. Muži zatím zůstávají věrní cyklistice.

Když se zprůměrují všechny cyklistické výkony, vyjde nám průměrná rychlost jízdy 21,7 kilometrů v hodině a doba jízdy 97 minut. U běhu se analytici zaměřili mimo jiné na průměrné tempo na kilometr, které je 6:05. Průměrná doba běhu je takřka 50 minut.

Víte, který den se běhá nejrychleji? Kupodivu to není o víkendu, kdy by člověk čekal nejvíce závodů, ale v úterý a ve čtvrtek. No a na závěr ještě slíbené nápoje. Běžci dávají poměrně jednoznačně přednost pivu, cyklisté raději kávu. Mezi oblíbené potraviny podle Stravy patří koláče, sušenky a těstoviny.

Celou zprávu naleznete ZDE.