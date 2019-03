Slovinský Maribor je na okruhu bílého cirkusu tradičním místem. Pro pořadatele lyžařského Světového poháru ve Špindlerově Mlýně je ale zároveň mementem.

„Loni se jim stalo, že technický delegát závod zrušil, protože jim sníh nezmrznul, nebylo to kompaktní,“ vysvětluje Marek Paulíček, šéf provozu areálu.

V Mariboru museli závody kvůli rozbředlé trati rušit už před osmi lety i v roce 2016, kdy byla Šárka Strachová v průběhu prvního kola v průběžném vedení.

Něco takového v Krkonoších nehodlají připustit. Proto se dnes na sjezdovku ve Svatém Petru vydá rolba se speciálním zařízením, tzv. preparátorem, nezbytným pomocníkem v hodnotě několika desítek tisíc, který čekal na svou šanci osm let od posledních závodů SP v roce 2011.

„Leželo to u nás na dílně dopravy ve Svatém Petru, osm let se na to prášilo,“ usmívá se Paulíček. „Preparátor jsme vyndali, oprášili, vyzkoušeli a nechali na něj dělat x věcí, které utrpěly časem nebo se poztrácely. Jako třeba redukce napojení vody. Jsou nové rolby, tak jsme museli upravit uchycení. Všechno nám pasuje. Zkontrolovali jsme trysky, ty byly v pořádku.“

Už včera měla na černou sjezdovku vyjet fréza s připojeným preparátorem, šestimetrovou rourou s pětadvaceti tryskami, které pod tlakem dvaceti barů stříkají do sněhu vodu. Kvůli počasí je ale obřad odložen na dnešek.

„Rolba jede rychlostí kroku. Od toho vede hadice napojená na hydranty, a to se postupně přepřahuje,“ vysvětluje Paulíček. „Hadici drží asi třicet lidí, protože je těžká. Fréza zafrézuje sjezdovku, finišer dělá manšestr. To znamená, že žluté gumy za frézou udělají drážky, které jsou ráno na sjezdovce. A za tím máme namontovaný preparátor, který je pět centimetrů nad sněhovou pokrývkou a trysky tlakem vhánějí vodu, která by měla jít až do hloubky zhruba třiceti centimetrů. To pak vymrzne a stane se z toho ta kompaktní pista, kterou všichni chtějí.“

Zatímco pro mužské závody bývá většinou na sjezdovkách čistý led, ve Špindlerově Mlýně bude pro slalom a obří slalom Světového poháru trochu měkčí podklad.

„Úplně čistý led vyžadují chlapi, dámy jsou trošku něžnější, pro ně úplný led není dobrá věc,“ vysvětluje ředitel závodu Tomáš Lipanský. „Jak se sníh každý den rolbuje, ráno je přimrzlý, ale rychle se rozpadne a snadno se rozdrobí. Musíme tam tedy dostat vodu tlakovými tryskami, aby mohla zmrznout do hloubky.“

Pořadatelé také museli vyrábět terénní vlnu

Celý proces samozřejmě stojí peníze. Provoz rolby čítá 5000 korun na hodinu. Platí se ale také mzda šoférovi a lidem, kteří tahají hadice. Další finance představuje provoz čerpadel.

„Takže náklady jsou docela vysoké. Vypreparovat sjezdovku se může blížit ke sto tisícům korun,“ říká Paulíček.

Organizátorům se to ale vyplatí. Voda natlačená hluboko ve sněhu je klíčovou pojistkou pro tvrdou závodní pistu. Té pak už neuškodí ani případné vyšší teploty, které v posledních dnech přípravy zkomplikovaly.

„Když bude teplo, tak se do toho sype kuchyňská sůl. Pak je i teplo lepší. Sůl působí pět až šest hodin a ono to ztvrdne totálně. Neměl by být problém, když se to podaří správně vypreparovat,“ doufá Paulíček.

Jak vypadá areál ve Špindlerově Mlýně, kde se představí Ledecká a spol.? 720p 360p REKLAMA

Plán je jasný. Na středeční a čtvrteční tréninky a především na páteční obří slalom a sobotní slalom mít na svahu kompaktní vrstvu sněhu, která by vydržela nápor několika desítek závodnic.

„Ideální představa je sníh, který bývá v březnových dnech ráno na první jízdy. Spojený, ale neuklouzává jako po čistých ledových plotnách,“ vysvětluje Lipanský. „Budeme se snažit, aby pod ním plotny nebyly. To je chyba finální přípravy, když někde vyteče moc vody a moc brzo se to zahladí. Pak hmota nezmrzne dohromady a uklouže se hladké zrcadlo. To je nežádoucí.“

Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová by tak měly mít na začátek každého závodu pevnou, vymrzlou a vyžehlenou sjezdovku. Kvalita trati se samozřejmě bude pod náporem závodnic postupně horšit. I když by se časem na trati objevila plotna, špičkové závodnice si s ní snadno poradí.

„Když přijedete na plotnu, které se jako běžný lyžař snažíte vyhnout nebo po ní sklouznete a kde vás to zastaví, ony po ní jedou a akorát vyříznou koleje, lyže jim ani neusmeknou,“ vysvětluje Lipanský. „Každá závodnice, co projede, udělá drobnou rýhu. Závodnice vzadu nemají trať tak hladkou jako ty, co startují vepředu. Ale neměla by nikde propadnout, ideálně by se neměly vytrhávat hroudy a měla by být všude přibližně stejná.“

Pořadatelé také museli vyrábět terénní vlnu, kterou si kontroloři mezinárodní federace FIS vymínili pro trať obřího slalomu. Ten začíná z horní části sjezdovky zvané Hřiště.

„Zhruba v polovině Hřiště máme malé zpestření, vlnu ze sněhu, aby to nebylo jen cik cak mezi brankami a musely si taky zapérovat v nohou,“ vysvětluje Paulíček s úsměvem. „Nastříkávali jsme víc umělého sněhu a rolbami se to pak dotvaruje. Vlna zůstává i pro normální lyžování.“

Pokud vás napadlo, že byste si závodní trať Světového poháru chtěli sami vyzkoušet, v běžném provozu si můžete projet veřejný obří slalom v části sjezdovky Hřiště, kde si můžete porovnat síly s časem bývalého reprezentanta Ondřeje Banka. Samotná závodní trať ale pořádně prověří i elitní závodnice.

„Těšila jsem se, že poznám sjezdovku, a musím říct, že není jednoduchá, je to těžký kopec,“ prohlásila s respektem trojnásobná medailistka z MS v Aare Petra Vlhová, která ve Špindlerově Mlýně v minulých dnech trénovala, než včera odcestovala na víkendové závody Evropského poháru v Jasné.

Velký hang ve Špindlerově Mlýně závodnice prověří sám o sobě. I proto se slalomový závod pojede z nižší hranice výškového limitu, právě z hrany hangu. FIS na konci dlouhé sezony nechtěla na závodnice nakládat moc. Obří slalom bude patřit k těm náročnějším.

„Prudší část nezačíná hned nahoře, ale přijde až ve druhé třetině, kdy mají závodnice za sebou pětadvacet branek. A po prudké části je ještě docela daleko do cíle,“ vypráví Lipanský. „Obří slalom na velkém hangu by nebyl úplně pro veřejnost. Myslím, že je to docela těžký kopec i z pohledu celého ženského Světového poháru.“

SVĚTOVÉ HVĚZDY V ČESKU

