Ve stínu Čecha či Ledecké. TOP 7 sportovních hvězd, které asi neznáte

Martina Ptáčková - kickboxerka

Jednadvacetiletá Martina Ptáčková to v dětství neměla rozhodně jednoduché. Denně se ve škole musela potýkat se šikanou a posměšky svých spolužáků. Touha postavit se jim nakonec Martinu přivedla až k bojovým sportům. Asi jen málokdo by si tehdy dokázal představit, že se jemná blondýnka jednou stane čtyřnásobnou mistryní světa v kickboxu. V minulém roce si navíc připsala na své konto také výhru na světovém šampionátu v hand to hand combat, kde se proti sobě postavily špičky z nejrůznějších odvětví bojových sportů. Tahle superžena navíc stíhá sport skloubit se studiem diplomacie na vysoké škole a trénováním malých kickboxerů.