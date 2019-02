Za sebou máte už čtyři zápasy v UFC. Jak byste své působení v nejprestižnější MMA organizaci světa zhodnotila?

„Já vlastně ani nevím. Na jednu stranu mi přijde, že se nic nezměnilo, ale na druhou se toho změnilo strašně moc. Jdu si za svým snem a zatím bych to hodnotila celkem pozitivně.“

V poslední době se kvůli skandálu po skončení souboje McGregora s Nurmagomedovem řeší trash-talk. Jak ho vnímáte vy? Je podle vás víc než úcta k soupeři?

„Podle mě je to půl na půl. V nějakých mezích je to pro ten sport dobře. Conor dělal svoji práci, kterou dělá celou dobu a díky které je tam, kde je. Napadení autobusu bylo sice za hranou, ale pořád to nebylo v přímém přenosu. Chabib pro ten zápas neudělal nic. McGregor všechno odpromoval a on jenom mlčel. Konec toho zápasu jsem nechápala. Jak členové Chabibova týmu napadli Conora, to bylo šílený.“

Lucie Pudilová Narozena: 13. června 1994 (24 let)

Profese: zápasnice v MMA

Výška/váha: 173 cm/61 kg

Největší úspěchy: je jedinou Češkou zápasící v nejprestižnější soutěži UFC, na kontě má dvě výhry a dvě porážky. Je šampionkou organizace GCF

Už jste se střetla se čtyřmi soupeřkami, která z nich vás potrápila nejméně?

„Každá z nich měla svoje. V tuhle chvíli asi nejsem schopná úplně říct, která byla nejlehčí, nebo nejtěžší. Všechny měly něco do sebe, každá něco jiného. Nikoho nepodceňuju. Do všech zápasů jdu vždycky naplno. A jestli je některá větší, nebo menší, ovládá určité techniky nebo jak je tvrdá, na tom nezáleží. Vím, co umím já, to mi stačí.“

V UFC jste se ukázala jako tvrďačka, s níž souboje bolí. A teď to zkusme opačně, jakou bitvu jste vy cítila nejvíc?

„Se Sarah Morasovou. Hodně jsem cítila její lokty, jak mě shodila na zem. V samotném zápase mě to sice vůbec nebolelo, jenomže po něm to přišlo. A pořádně.“

Momentálně jste na třinácté pozici ženské bantamové váhy, což už je samo o sobě dost velký úspěch. Věříte si, že máte na to, abyste se probojovala mezi nejlepší desítku? Nebo je třináctá pozice vaším vrcholem?

„Podle mě teď stačí dvakrát vyhrát nějaký atraktivní zápas, nejlépe ukončený knockoutem, či submisí (škrcení), a skok v žebříčku bude zase znatelný. Mohu se klidně dostat na sedmé nebo osmé místo. Být právě mezi nejlepšími deseti je můj cíl a rozhodně se na něj cítím připravená.“

Nunesová, Holmová, … Bantamová váha je plná kvalitních soupeřek. Ale najde se i bojovnice, která tam svými výkony nepatří?

„Vždycky záleží na dané zápasnici. Každá se může někdy špatně vyspat, nesedne jí jídlo, onemocní… I proto se nedá říct, kdo je tam slabý a kdo silný. Je to vrchol, prostě top a podle mě stačí maličkosti, ať už zdravotní, nebo třeba v osobním životě, a všechno může být jinak.“

Česká MMA bojovnice Lucie Pudilová bojuje ve slavné UFC. • Foto Michal Beránek (Sport) Už jste přemýšlela nad svou další soupeřkou?

„Hodně jsme poslední dobou s trenérem přemýšleli o Bethy Correiové, která je momentálně na jedenáctém místě. Ovšem zatím jsme to ofi ciálně nikde neoznámili. Teď čekám, jestli mi sami z UFC někoho vyberou a v případě, že by se dlouho neozvali, tak bych se s nimi pokusila sama domluvit.“

Je v bantamové váze naopak některá, s níž byste bojovat nechtěla?

„No… (přemýšlí) Moc bych se nechtěla potkat s Holanďankou Germaine de Randamie.“

Proč?

„Je taková hodně velká a silná. Její styl by mi vyhovoval, jistě by to byl dobrý zápas, ale určitě by mě to hodně bolelo. (směje se) Ji by to ale samozřejmě bolelo taky.“

Mezi každým zápasem jste zatím měla přibližně půlroční pauzu. Vyhovuje vám taková frekvence?

„Víc by mi vyhovovalo, kdybych zápasila o něco častěji. Nejraději bych mezi zápasy měla pauzu tak tří až čtyř měsíců, to by podle mě bylo tak akorát.“

Zaslechla jsem, že jeden možná stihnete ještě do konce roku. Je to reálné?

„Z mé strany to reálné je určitě. Jenomže netuším, co UFC, jestli mi dají takhle brzy další šanci.“

„To zase jo. Nějaká komunikace probíhá, ale ani pro ně to není tak jednoduchý. Myslím si, že v posledním zápase jsme s Irene Aldanovou dostaly ženskou bantamovou divizi přesně tam, kam patří. Tedy z pohledu atraktivnosti. Management však přemýšlí nejen po sportovní, ale i po byznysové stránce. A podle mě není úplně lehké souboje nakombinovat.“

Před zápasy a na vážení vždycky působíte dost nervózně...

„Nemyslím, že bych byla nervózní. Na ofi ciálním vážení je člověk hladový, a tak je rád, že chodí. Ale na tom druhém před diváky už je to v pohodě. Nad tím, že je sál plný lidí a další mě sledují u televize, vůbec nepřemýšlím.“

Na druhou stranu je i pak v kleci znát, že vnímáte jen soupeřku a okolí vás vůbec nezajímá. Jak to děláte, že se dokážete od všeho úplně oprostit?

„Mám to tak nastavený. Vím, co mě čeká, a taky vím, co čeká soupeřku. Nemám tedy důvod být nervózní.“

Je těžké přímo v zápase vnímat trenéra a řídit se jeho radami?

„Já ho vždycky slyším dobře, protože strašně řve, a pak nemůže vůbec mluvit. Pokud ho poslouchám, dopadá to vždycky dobře. (směje se) Spíš však záleží na tom, jestli mi před zápasem sedla příprava a jsem celkově v pohodě. Pokud mi nesedla, tak bývám v pr**** a nedopadá to tak dobře. Když trenéra poslouchám, vždycky mi to hodně pomáhá.“

Vynadá vám po souboji, když neposloucháte?

„To zase ne.“

Je něco, co vás při zápase dokáže vyloženě naštvat?

„Když prohraju. (směje se) Čistě během zápasu mě vždycky dokáže naštvat, pokud je soupeřka neaktivní a vyhýbá se střetu.“

Zmínila jste pocity z porážky. Dělá vám pak problém třeba obejmout soupeřku?

„Záleží, jaká prohra to je. Zaslouženou prohru přijmout dokážu, když ale cítím, že jsem si prohrát nezasloužila, moc to přijímat neumím. Soupeřka za to ale ne- může, tak pak záleží spíš na ní. Jestli machruje, nebo uzná, že vyhrát neměla. Jako třeba Lina Länsbergová, která řekla narovinu, že vyhrát neměla.“

„Takhle se na to dívat nemůžu. Soupeřka i já víme, do čeho jdeme. S tím rizikem do zápasu obě vstupujeme. Nemůžu myslet na to, že bych ji mohla zranit. To bych vůbec nemohla bojovat.“

Jste se svými soupeřkami v kontaktu? Napíšete si třeba občas?

„Než jsem šla do UFC, tak to bylo docela přátelský a s některými holkami jsem ve spojení byla. V UFC už je teď ale rivalita úplně jiná, do nějakého kontaktu se tam vlastně ani moc nedostaneme.“

Dosud jste se o termínech soubojů dozvídala vlastně až na poslední chvíli a na přípravu jste tak neměla moc času. Jaká by podle vás byla ideálně dlouhá doba?

„Já vlastně ani nevím, jaká doba by byla ideální. Snad nikdy jsem neměla na přípravu tolik času, abych s tím byla spokojená. (zamyslí se) Nejlepší by bylo, kdybychom se o tom dozvěděli tak dva, tři měsíce předem, ale jak říkám, to se nám ještě nepodařilo ani jednou.“

Zatím jedinou potvrzenou bojovnicí pro pražský galavečer UFC je Lucie Pudilová • Foto Pavel Mazáč / Sport Takže je to nekonečné kolečko plné tréninků…

„Je, ale to mi nevadí. Láďa (trenér) mi říká pořád, ať odpočívám, jenže právě to já moc neumím. Mně zápřah vyhovuje, neumím být v klidu.“

Našla by se tedy nějaká část přípravy, kterou vyloženě nemáte ráda a nejraději se jí vyhnula?

„Mě baví všechno. Ovšem na druhou stranu, když jsem servaná, tak mě zase nebaví nic. Spíš tedy záleží, jak jsem na tom. Dřinu jako takovou mám ráda.“

Hodně se zaměřujete na trénink na zemi. Myslíte si, že byste se zvládla vyrovnat se nějaké top zemařce?

„Už se tomu věnuju od doby, kdy jsem začala MMA, jenom to moc nepoužívám. A takhle to dělá i hodně zápasníků, že sice boj na zemi zvládají na jedničku, ale bojují raději v postoji, protože je to atraktivnější. Bojovat na zemi umím, takže ano, věřím, že bych to zvládla.“

U mužů je velké téma hubnutí před zápasy. Kolik kilogramů u vás musí průměrně jít dolů?

„Řekla bych, že to bude v průměru pět kilo. V silové přípravě mívám kolem 68 kilo, jakmile se ale dozvím o zápase, s nabíráním svalů přestávám. Skutečnost je taková, že dva dny před vážením už shazuju kolem tří kil. Což už je jen voda.“

A jak si vůbec zvykáte na popularitu?

„Jsem pořád nohama na zemi. Ono to zase není takové, že bych nemohla vyjít ven, aby mě lidé nezastavovali. Pár příjemných chvilek jsem už ale zažila, hlavně tedy v USA. Třeba v Dallasu na letišti mě oslovovaly rodiny s dětmi a chtěly si dělat selfi e. Když jsem pak čekala na terminále ve Philadelphii, chodili za mnou i lidi, do kterých bych to vůbec neřekla. Žádní sportovci, prostě normální lidi. Bylo to milé. V Čechách to zatím takové není.“

