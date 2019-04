Startér Lukeš: Běžet Superlife Columbia v Ostravě? Byl bych na lázně

Vás běžet nelákalo?

„Zdraví a stav mých kolen mi to úplně nedovolí. A upřímně se přiznám, že v tomhle počasí by mě to zrovna taky moc nelákalo. Spíš si zahraju nohejbal, tenis. S běháním už je to trošku složitější.“

Bělský les máte z kariéry naběhaný?

„Běhali jsme i tady, ale nejvíc jsem se toho naběhal v Komenského sadech. Tam znám každý metr. Tady je pěkný okruh, většinou rovinka, jen jeden kopec. Běhá se tady dobře.“

Necelých osm kilometrů byste si během aktivní kariéry troufnul zvládnout v jakém čase?

„Čas nedokážu odhadnout, ale 7,4 kilometrů se dá běžet, pro ty co trénují, hodně svižně.“

Limit je devadesát minut, to byste zvládnul i teď, ne?

(usměje se) „Jo, to jo. Kdybych se opravdu vyhecoval. Ale to bych pak asi musel na čtrnáct dnů do lázní.“

Kdo býval v Baníku nejlepší běžec?

„Pamatuju si, že Renda Bolf byl na běhání strašně poctivý a běhalo mu to docela. Naopak gólmanům se moc běhat nechtělo, ale taky museli. Za trenéra Jarabinského museli všichni běhat, ten byl na to asi největší ras.“