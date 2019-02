TEST: Jak správně vybrat rukavice na jarní trénink? Ukážeme, které jsou TOP

Za 60 let existence je značka ODLO průkopníkem ve funkčním sportovním oblečení, a je to vidět. Historie započala v Norsku, s dvěma šicími stroji a představou výroby vysoce kvalitního oblečení pro sportovce. V roce 1963 přichází s používáním syntetického vlákna „Helanca“, které reguluje teplo oděvu pro běžkaře a rychlobruslaře a v roce 1964 obléká například i norský olympijský tým.

Rukavici bych zařadila do kategorie středně teplých. Pokud patříte mezi věčné zmrzlíky, doporučila bych však sáhnout raději po jiném modelu. Po nasazení převládá pocit akurátního objetí prstů, dlaně i hřbetu ruky. Střih se povedl a díky tomu umožňuje pohodlný úchop hůlky a snadnou manipulaci. V exponovaných místech mezi palcem a ukazovákem je materiál zesílen. Hřbetová strana rukavice je vyrobena z měkčího materiálu (Gore Softshell s membránou Windstopper), což zaručuje slušnou ochranu proti větru. Na hřbetu ruky je rukavice opatřena stahovacím páskem s dotažením na suchý zip, který slouží především pro utažení integrovaného poutka. Rukavice je též opatřena strečovou, poměrně dlouho manžetou, která pevně obepíná zápěstí.

LEKI NORDIC RACE SHARK jsou rukavice s integrovaným systémem Trigger Shark, kterému vdechl život Klaus Lenhard, díky kterému zmizelo zdlouhavé navlékání rukavic do poutek. Pomocí tlačítka na rukojeti hole uvolníte celé poutko s očkem, které pak zůstane na rukavici. Při pádu se navíc rukavice z hole uvolní, což působí proti možnému zranění.

LEKI NORDIC RACE SHARK

Rukavice pro běžkaře KV+ XC FOCUS PRO WIND TECH GLOVES • Foto Hana Topolovová

Švýcaři jsou prostě detailisté a tyto do detailu propracované rukavice to jen potvrzují. Rukavice fungují i při intenzivním tréninku na jedničku. Disponují mírným zateplením Thinsulate a díky technologii PRO WIND TECH jsou dobře odolné i proti větru. Jejich zpracování je velmi kvalitní, střih na ruce dobře sedí a vnější švy na prstech v dlaňové části zajišťují pohodlí při držení holí. Velké plus u mě mají za gumovou texturou v dlaních, která se nachází i na některých prstech. Díky této vychytávce se totiž držadlo hole nesmeká.

I přesto, že jsou rukavice dobře provedené, za extrémnějších podmínek by mohl nastat problém. Doporučuji proto vozit záložní pár. V - 10 °C , v kombinaci se silnějším větrem je to v těchto rukavicích zkrátka dost na hraně, a to především u žen, které májí s nedokrvováním okrajových částí těla (rukou) větší problém.

Konečný verdikt - 1. - 2. místo