Mnoho běžců - začátečníků (a těch, kteří výbavu nechtějí moc řešit) si pořizuje jedny boty s tím, že v nich budou běhat tak dlouho, jak to jen půjde, a vymění je, až půjde do tuhého. Ono „tuhé“ je pak limit, který se může ze subjektivního pohledu hodně lišit. Jak poznat, že už je načase boty vyměnit? Zeptali jsme se Ivy Vedralové, trenérky kurzů pro ženy Jdu běhat, a Víta Kněžínka, produktového specialisty a konzultanta prodejny Triexpert a běžeckého trenéra.

Jedny boty pro začátečníka většinou stačí

Pokud jsme začátečníci, asi nás nenapadne si hned pořizovat dvoje boty. Proč, pokud běháme své kolečko po asfaltu a nemáme zatím chuť závodit ani zkoušet povrchy. Možná jste slyšeli doporučení, že není od věci, když si druhý pár bot občas „odpočine“. Na místě je otázka, zda běháme denně a navíc takové objemy a třeba i v takovém počasí, aby vlastnictví dvojích bot mělo smysl.

Kněžínek má jasno: „Druhá bota v botníku začíná být zajímavá v okamžiku, kdy člověk střídá povrchy (pak využije jeden silniční a jeden krosový pár), nebo kromě tréninků běhá i intervalové tréninky a závody (hodí se jeden tréninkový tlumený a jeden závodní pár).“

Rozhoduje kvalita bot i povrch

„Pro začátečníky může být koupě bot těžký krok – chápu, že člověk nechce hned investovat tři čtyři tisíce do sportovních bot. Pokud to ale s během myslíte aspoň trochu vážně, určitě bych to doporučila,“ říká trenérka Iva Vedralová s tím, že v ceně běžeckých bot se odráží i kvalita – materiály jsou diametrálně odlišné od bot za tisícovku, a to často ani ne tak na první pohled a pohmat, ale právě z hlediska výdrže.

Je dobré si také ujasnit, po jakých površích budete běhat. To poznáte už po pár týdnech, co začnete běhat pravidelně. Oba „základní“ povrchy – tedy asfalt a terén, mají do výdrže co „mluvit“: Můžete slyšet názor, že bota se na tvrdém povrchu opotřebuje rychleji. Jenže terén, to není jen tráva nebo suchá, měkká hlína. „K terénu neodmyslitelně patří bláto, kameny, kořeny… což jsou prvky, které kladou na životnost boty výrazně vyšší nároky, než asfalt,“ upozorňuje Kněžínek.

„Pokud máte preferovaný povrch, po kterém běháte nejčastěji, sdělte to při koupi odborníkovi ve specializované prodejně. Ten bude také nejlépe vědět, co bota zvládne, na co je určena a poví vám o ní víc, než vyčtete z popisku,“ radí trenérka.

Kolik mají „nalítáno“?

„Výdrž bot se dost často udává v kilometrech – někteří říkají 500, jiní 1000 kilometrů, ale toto číslo se liší i botu od boty a samozřejmě také v závislosti na běžeckém stylu, hmotnosti běžce, a terénu,“ vysvětluje Iva Vedralová. Některé boty toho vydrží více, jiné (třeba ty závodní) zase méně.

Dalším problémem pak je samotné zjištění počtu naběhaných kilometrů – pokud běháme opravdu hodně, máme více párů bot, střídáme povrchy a pokaždé běžíme jiný počet kilometrů, nezbude nám, než všechny parametry úzkostlivě zapisovat do mobilní aplikace, nebo si dělat čárky na tabuli. V takovém chaosu se brzy můžeme ztratit a navíc si přivodíme zbytečné neurózy navíc.

„Pokud běháte každý týden třikrát pět kilometrů, můžete vzdálenost odhadnout a použít ji jako vodítko, osobně ale doporučuju řídit se spíše vzhledem a stavem bot,“ radí trenérka, přičemž zdůrazňuje, že hlavní je to, jak vypadá bota zespod. Bota totiž může být na odpis i tehdy, když svršek vypadá ještě jako nový.

Podrážka v pořádku – bota v pořádku?

Podrážka boty vypadá v pořádku, takže můžu v klidu běhat – to je další mýtus, který o opotřebování běžeckých bot koluje. Podešve (podrážky) jsou většinou nejodolnější částí celé boty. „Na nejexponovanějších místech se navíc používá uhlíkem vytvrzená gumová směs, která je prakticky nezničitelná. V praxi to znamená to, že stav gumové podešve je z hlediska životnosti naprosto irelevantní,“ říká Vít Kněžínek.

Tou nejcitlivější částí boty je mezipodešev, tedy tlumicí vrstva. „Jde o EVA/TPU vstřikovanou pěnu, což je materiál, který má díky fyzikálním zákonům omezenou schopnost tlumit nárazy a vracet se do původní podoby. Proto se životnost bot neuvádí v časovém rozsahu, ale v počtu naběhaných kilometrů,“ upozorňuje Kněžínek.

Nejen materiál bot, cena a kvalita, a „nalítané“ kilometry jsou ale rozhodující. Odborník zmiňuje další faktory, jako jsou hmotnost běžce, technika nebo povrch. „Po určité porci kilometrů jsou tlumící schopnosti natolik omezené, že je nutné boty vyměnit. Tlumení ale přitom může být naprosto vyšlapané i v okamžiku, kdy je podešev v bezvadném stavu,“ upozorňuje Kněžínek.

Jak tedy poznám, že už se bota chystá na odpočinek? A poznám to vůbec? „Jediným spolehlivým způsobem je subjektivní vnímání komfortu – dokud se běžci běhá v botách dobře a bez jakýchkoliv potíží, pak není třeba nic řešit. Jakmile se ale objeví bolesti, pálení, ale třeba i puchýře a oděrky, je nejvyšší čas boty vyměnit,“ radí odborník.

Řiďte se hlasem svých nohou

Jakmile začnete mít z bot „špatný pocit“, měli byste začít řešit výměnu. Ta ale může být postupná. V kvalitních botách nad tři tisíce ještě pár desítek kilometrů naběháte i s mizejícím nebo vyhlazeným vzorkem podrážky – záleží ale také na pohodlí a vašem pocitu. „Dobrým vodítkem může být koupě stejného nebo nástupnického modelu vašich oběhaných bot a pozorování rozdílu,“ doporučuje trenérka.

Když si koupíte nové boty, velmi rychle poznáte, zda je mezi botami rozdíl – najednou vám třeba přijde, že staré boty oproti novým strašně kloužou, méně tlumí, ale možná i to, že vám jsou jakoby kratší – to se může stát tehdy, opotřebuje-li se tlumicí vrstva do té míry, že se zkroutí v přední části směrem nahoru a začne vám stahovat špičku nohy.

Následkem „prošoupaných střevíců“ mohou být bolesti paty nebo kolen: „Pokud běháte plus mínus pořád stejně a začne vás něco bolet, rozhodně stojí za to nejprve zkusit vyměnit právě boty,“ radí Iva Vedralová. Pokud je pro vaše nohy návrat do staré boty už nepříjemný, je čas na její vyřazení z běžeckého kádru.

Oživování oběhaných bot – má to smysl?

Pokud bota stále (i s oběhanou podrážkou) vypadá pěkně a nemá nikde prodřenou svrchní část, možná vám bude líto ji rovnou zahodit do popelnice. Takové boty můžete nechat důstojně dožít třeba tak, že je ještě donosíte do fitka, nebo si je necháte na krátké výlety „kolem baráku“. „Nesnažte se v nich ale za každou cenu naběhat co nejvíc,“ radí trenérka. Takové „hrdinství“ by se vám pak mohlo vymstít třeba potížemi s klouby nebo i „jen“ nepříjemným uklouznutím.

Stejně tak nepomáhá snažit se boty resuscitovat různými „osvědčenými“ postupy: jedním z internetových mýtů je koupě nové sportovní vložky, která v oběhané botě sice dočasně vytvoří zdánlivé pohodlí, ale časem může zadělat na problém – ani sebelepší vložka totiž tlumicí vrstvu nenahradí.

Stejně tak nepomáhá boty opticky omladit zevrubnou hygienou. Opět jde jen o pocit. Udržovat boty čisté by měla být samozřejmost, na druhou stranu někdy je to opravdu oříšek. Oběhané boty, které chcete třeba ještě pár měsíců nosit do fitka, se ale nebojte klidně vyprat v pračce. „S novými bych to nezkoušela – ty raději nechám uschnout a opráším suchým kartáčem. S botami, na kterých vám už tolik nezáleží, to ale určitě stojí za zkoušku,“ radí trenérka s tím, že po tomto postupu u starších bot sahají i vrcholoví sportovci.