Když je chuť na maso: jde to, ale...

Základní otázka číslo jedna, když přijde na omezování masa, čím si nahradit postrádanou chuť. Přirozeně, na 100 procent chuť masa a vlastně ani žádné další suroviny nikdy nenahradíte, dá se ale přiblížit. Krom klasického tofu, sojového masa, fantastického tempehu nebo luštěnin jsem narazila na super vychytávku, kterou se požadované chuti opravdu přiblížíte. Jde o upravený seitan, což není nic jiného než pšeničná bílkovina. Na recept jsem přišla na Food Campu Ivana Rybaříka a je to rychlý a jednoduchý recept. Obyčejný seitan nakrájíte na plátky, naložíte do směsi olivového oleje a sojové omáčky a dáte péct v troubě do křupava. Výborná, masová chuť připomínající pečené maso nebo sekanou.

Náhrada mléka je chuťově obohacující

Když přijde řada na mléko, rostlinný svět je nesrovnatelně bohatší na chutě i zastoupení látek ve složení než klasické mléčné varianty. V tomhle případě podle mě alternativy na plné čáře válcují klasiku. Od sójových nápojů bohatých na protein, přes běžci vyhledávané mandlové “mléko” až po kešu nebo třeba lískový oříšek. Mým favoritem je ale mléko makové, a to hned z několika důvodů. V první řadě je to samozřejmě chuť, a pokud patříte mezi skalní fanoušky makových buchet jako já, neodoláte mu. Dál je to díky jeho snadné a levné přípravě i v domácích podmínkách. Stačí promixovat mák s vodou, scedit a slít. A v závěru je to taky kvůli složení, kdy mák je skvělým zdrojem vápníku, tedy nepostradatelného mikronutrientu pro vegany i běžce.

A co vajíčka?

Chuť vajíček k snídani je velmi specifická disciplína a ani tentokrát nelze čekat, že v rostlinné říši roste něco podobného na stromě. Míchaným se ale velmi dobře dokážete přiblížit receptem na “tofu míchačky”, kdy trik spočívá v použití lahůdkového droždí, kurkumy a především pak černé soli, která má výraznou vajíčkovou chuť.

Naopak ale existuje celá řada fungujících tipů, jak si pomoci při nahrazování vajec při pečení. Jednou z možností je použít mletá lněná semínka smíchaná s vodou, která jsou zároveň i skvělým zdrojem omega 3 mastných kyselin, nebo zcela jednoduše stejnou práci udělá i jedlá soda.

O výhodách i možných rizicích rostlinné stravy jsme psali nedávno a poslední trendy na straně konzumenta i obchodů jsou směru víc než nakloněny. A pokud ještě pořád tápete, není nic jednoduššího než zkoušet, inspirovat se na internetu i v oblíbených restauracích. Není to žádná věda a o chuťový zážitek taky nepřijdete. To garantuju!