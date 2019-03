Cheat days a přejídání: Sportem nezdravé stravování nevykoupíte

Někteří z nás (alespoň občas) sportují také proto, aby mohli jíst – rozumějme dopřát si něco, kvůli čemu by jinak měli černé svědomí. Jednou za čas se „odměníme“, nebo naopak „zhřešíme“ a pak si naordinujeme těžký trénink, abychom tento hřích vysportovali. Do jaké míry je tento přístup zdravý?

Občas si dopřejte, ale nepřejídejte se

Sport a jídlo k sobě neodmyslitelně patří, ale člověk by neměl cvičit jen kvůli tomu, aby mohl čas od času nebo pravidelně zhřešit. „Pokud to myslíte se sportem vážně, stane se pro vás součástí zdravého životního stylu, ke kterému patří i zdravé a plnohodnotné jídlo. Jakmile se do této životní fáze dostanete, přestanete řešit otázky typu „můžu více hřešit v jídle, když sportuji?“ Spíše se budete zajímat o to, jaké jídlo jíst, aby se zlepšovaly vaše sportovní výkony, abyste posouvali své hranice a hlavně, abyste se ve svém těle cítili dobře,“ uvádí Mgr. Kateřina Hollerová, hlavní trenérka fitness pro ženy Contours.

Pokud sport děláme opravdu pro sebe, měli bychom zohledňovat nejen tréninkový plán, ale také jídelníček. Obojí totiž jde ruku v ruce. „Jako sportovec, který ví, co dělá, si také uvědomujete, že když po svém těle chcete výkony, musí dostat všechny potřebné živiny, aby dobře regenerovalo a zůstalo zdravé,“ dodává Hollerová. To se týká i „chutí“. Trenérka rozhodně netvrdí, že popustit jim někdy uzdu je vyloženě špatně.

Pokud ale máme „podezřele“ často chuť na nezdravé jídlo, měli bychom se nad jídelníčkem zamyslet jako nad celkem: „Pokud máte správně nastavený jídelníček i s ohledem na sport, který děláte, pak s největší pravděpodobností chutě na jídlo z fast foodů mít nebudete. Jestli na nějaké nezdravé jídlo přeci jen chuť dostanete, dáte si na oslavě dort nebo sníte chlebíček, ale víte, že je to jen jednou za čas, není důvod se tím zabývat,“ dodává trenérka.

„Den volna“ může být ošidný

A jaký je její názor na pravidelné dopřávání „pauzy“ od zdravého jídelníčku? „Takzvaný cheat day, refeed day apod. jsou oblíbené zejména mezi fitness nadšenci a mají význam z psychologického hlediska, kdy se člověk připravuje na nějakou soutěž ve fitness, např. oblíbené bikini fitness, a je již delší dobu v redukci. Díky tomu, že si člověk může dopřát více jídla a dát si třeba i nějakou „nepovolenou“ potravinu, ho to nakopne psychicky a při správně zvoleném jídle (jeho navýšení) to má to význam i z fyzického hlediska,“ vysvětluje Kateřina Hollerová.

Trenérka ale zároveň upozorňuje, že i v těchto „volných dnech“ jde o řízenou akci: „Nepředstavujte si pod tím, že se člověk celých 24 hodin cpe nezdravým jídlem. Spíše dojde k navýšení onoho zdravého jídla a jako bonus k tomu přibude i nějaká ta dobrota třeba ve formě kvalitní čokolády nebo porce zmrzliny.“ Tento postup má smysl u sportovců a závodníků. Pokud ale třeba držíte redukční dietu, můžete si zařazováním takovýchto dnů zadělat na návyk.

„Pokud se na žádnou soutěž nepřipravujete, pouze se snažíte zhubnout nadbytečná kila, snažte se přejídání jakéhokoliv typu omezit a rozhodně si nevytvářejte návyk na „sladké soboty“ čtyřikrát v měsíci. Dostanete se do začarovaného kruhu. Mnohem lepší variantou je nastavit si jídelníček tak, aby vám v něm nic nechybělo a neměli jste nepřiměřené chutě na sladkosti, tučné či jinak nezdravé potraviny,“ shrnuje trenérka. Stručně – dát si tu a tam malou sladkost není špatně, ale držet se celý týden a v sobotu se přejíst v cukrárně není dobrá cesta.

Nepravidelnou stravou a dietami k podvýživě

Vedlejším produktem „zaslouženého jídla“ nebo naopak jídla, které následně „musím vycvičit“ je také hladovění a mylné šálení typu „hladovím, tedy hubnu“. Není to tak – takovýmto kolotočem tělu spíše vytvoříme podmínky, na které bude reagovat, jako by bylo v ohrožení. „V dnešní době jsou někteří ochotní podstoupit v zaslepené touze zhubnout prakticky cokoliv. Nejčastějším postupem je zejména z pohledu ženy hladovění a jiné druhy drastických redukčních diet. Lidé neberou ohledy na individuální potřeby svého organismu, což může mít mimo jiné za následek podvýživu z nedostatku živin,“ varuje Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka Světa zdraví.

Na mysli má především jednostranně zaměřené diety, které jsou založené na absenci některých druhů potravin. „U drastických diet dochází k nedostatku důležitých živin, což způsobí úbytky aktivní hmoty (tedy svalů), nikoliv úbytek podkožního tuku. To platí i pro hladovějící sportovce,“ vysvětluje odbornice.

Výsledkem neřízeného hladovění či nepravidelného (či nedostatečného) stravování, navíc v kombinaci se sportem, pak je výživová nerovnováha a nedostatek živin, látek potřebných pro organismus. Bartolomějová zároveň potvrzuje, že podvýživa nemusí být zdaleka problémem vyhublých jedinců: „K podvýživě může dojít prakticky kdykoliv, kdy je z dlouhodobého hlediska celkový energetický příjem pod úrovní vašeho energetického výdeje.“

Na „vysportování“ nespoléhejte

Trvalá redukce váhy, štíhlé a především zdravé tělo je spojeno se změnou stravovacích návyků a životního stylu. „Budete-li se pravidelně věnovat pohybu, můžete sice zhřešit častěji než někdo, kdo sedí celý den na gauči u televize, a hezkou postavu si pravděpodobně udržíte, ale ani v tomto případě nemůžete počítat s tím, že nadbytek jídla, zvlášť toho nezdravého, vysportujete,“ říká Monika Bartolomějová.

Důležité je poslouchat svoje tělo a přemýšlet nad tím, co nám chce sdělit – třeba i tím, že má chuť na fastfood. Může to být třeba známka toho, že tělu chybí určité minerály, a tedy, že bychom měli upravit jídelníček tak, aby tělo tak často „chutě“ nedostávalo. Čas od času si samozřejmě nějakou tu „dobrotu“ dát můžeme – ne ovšem ve velkém. I když se totiž takové jídlo nepodepíše na naší postavě, může se podepsat na našem zdraví.

„Nejde jen o to, že kalorie navíc při sportu spálíte. Jde zejména o to, že nezdravé jídlo vašim tělem projde – zanechá tam stopu,“ varuje odbornice na výživu a dodává, že pokud takových stop v podobě smažených křidýlek z fastfoodu a jiných dobrot bude mnoho, cvičení ani hladovka našemu tělu moc nepomůže: „Nesmyslným hladověním či držením drastických diet si můžete poškodit metabolismus a hubnutí vám půjde hůř a hůř. Jediným správným řešením je trvalá změna stravovacích návyků a to způsobem, kterýje celoživotně udržitelný,“ uzavírá odbornice.