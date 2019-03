Ať už jste úplný začátečník nebo zkušený kulturista, zajisté chcete, aby tvrdá dřina v posilovně přinesla své ovoce co nejrychleji. Ve snaze ukázat za co nejkratší dobu pokud možno co nejlepší výsledky, sahá řada z nás po výživových doplňcích, které slibují doslova zázraky. Máme pro vás však špatnou zprávu. Pravidelný trénink zkrátka nenahradí ani ten nejdražší preparát. Existují však takové, které mohou do jisté míry cestu k vytouženému cíli ulehčit. Stačí si jen správně vybrat.

Proteinový nápoj dodá tělu převážně bílkoviny

Bílkoviny jsou základní stavebním kamenem svalů, šlach a vazů. Jejich dostatečný příjem je důležitý pro budování svalové hmoty, ale také z důvodu obnovy svalových vláken. Doporučené denní množství bílkovin je stále terčem diskuzí, avšak nepochybně platí, že ten, kdo pravidelně cvičí a snaží se o nárůst svalové hmoty, má vyšší potřebu než ti, kteří tráví volný čas pasivně. Proto si řada těch, kteří pravidelně navštěvují posilovnu, oblíbila proteinové nápoje.

Proteinový nápoj je v podstatě prášek, který rozpustíte ve vodě, případně mléku nebo džusu a vypijete ideálně ihned po tréninku. Díky proteinovému drinku dostaneme do těla především potřebné bílkoviny a v menším množství také sacharidy. Potréninkové užívání proteinu bude mít pozitivní vliv na naši regeneraci, což umožní, aby se svaly daly rychleji opět do kupy a mohly začít sílit. Doplnit bílkoviny proteinovým nápojem však můžete i během dne, a to například v situacích, kdy jste vytížení, a nemáme čas na přípravu jídla. Protein rozmixovaný například s banánem vám tak může posloužit jako výživná svačina.

Gainer – sacharidová nálož

Dalším nápojem, který můžeme našemu tělu dodat potřebné živiny je gainer. Ten se na první pohled od proteinu příliš neliší – jemný prášek rozpustný ve vodě zabalený v plastové krabici nebo sáčku. Pokud si však přečtete složení, zjistíte, že mezi oběma produkty je zásadní rozdíl. Zatímco u proteinových nápojů jsou hlavní složkou bílkoviny, gainery jsou z větší části tvořeny sacharidy. Jejich úkolem je zvýšit energetický příjem, což v kombinaci se správným tréninkovým plánem a jídelníčkem povede k vytouženým svalovým přírůstkům.

Sacharidový nápoj navíc pomůže doplnit svalový glykogen, který je zásobárnou energie pro naše svaly. Poté, co je glykogen během silového cvičení vyčerpán, dochází ke ztrátě síly a roste únava. Z tohoto důvodu je vhodné glykogen opět doplnit, a to například právě gainerem, který tak najde využití jako potréninkový nápoj.

Protein nebo gainer?

Pro jaký druh nápoje se tedy rozhodnout ve vašem případě? Záleží na vašich cílech. Gainer se kvůli vysokému obsahu sacharidů hodí především pro ty, kteří se snaží přibrat na hmotnosti. Využití najde u těch, kteří se snaží o navýšení energetického příjmu a nedokáží energetické požadavky pro růst svalové tkáně pokrýt pestrou stravou. Protein je naopak určen pro sportovce, kteří usilují o nárůst svalové hmoty, avšak jejich cílem není přibrat, ale třeba i pár kilo shodit a vypracovat si postavu.

Vždy však mějte na paměti, že ani ta nejkvalitnější suplementace nedokáže zázraky. Vaše výsledky jsou odrazem především tréninku a jídelníčku, který dodržujete v tréninkové i netréninkové dny. Ať už jste se rozhodli užívat gainer či protein rozhodně je neberte jako všemocné elixíry, které dokáží napravit vaše stravovací prohřešky nebo dohnat resty z tréninku. Jde jen o jednu z možností, jak svém tělo na cestě za vytouženými výsledky podpořit.