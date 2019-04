Kvalitní péče o tělo ke sportu bezpodmínečně patří. Jen tak budeme moci podávat ty nejlepší výkony. Co by nemělo chybět ve výbavě žádnému sportovci poradí fyzioterapeutka Katka Petrásková.

Hřejivé krémy najdou své největší uplatnění ještě před sportovním výkonem. Pohotovostní přípravná masáž před rozcvičkou spolu s hřejivou emulzí dobře připraví měkké tkáně a klouby na rozcvičení a zároveň ho tak celé zkvalitní. Další možností je hřejivý přípravek aplikovat až poté co se důkladně rozehřejeme. V takovým případech hřejivý podnět doladí celkovou rozcvičku. V žádném případě by však neměl sloužit jako její náhrada.

Syntetický led

Dalším přípravkem hojně využívaným mezi sportovci je chladivý sprej. Po nastříkání přípravku se postižené místo ochladí a lokálně znecitliví. Může tak sloužit jako první pomoc při akutních svalových poraněních, pohmožděninách nebo například kloubních poraněních. Ačkoliv mít po ruce chladivý sprej, může být v některých situacích k nezaplacení, Kateřina Petrásková připomíná, že je nutné jej aplikovat s rozmyslem.

„Tento typ ochlazení je velmi intenzivní a s aplikací chladivých sprejů se to nezřídka přehání. Kvůli nezkušenosti a neznalosti můžeme snadno přivodit sportovci i omrzliny. Nicméně v akutních situacích je velmi účinný, lehce přenosný a rozhodně by měl patřit do výbavy sportovního fyzioterapeuta v terénu,“ říká.

Při použití těchto přípravků mějte však na paměti, že bolest slouží v našem těle jako alarm, který signalizuje, že něco není v pořádku. „Ve chvíli, kdy se snažíme kvůli výkonu bolest přehlušit, a to například právě chladivým sprejem, naše tělo tento přirozený alarm ztrácí. To může vést ke zhoršení stávajících obtíží nebo poranění,“ varuje Petrásková.