Je lepší běhat v tlumených, nebo netlumených botách?

Minimalistické "netlumené" boty

Minimalistické boty bez tlumící vrstvy • Foto VIBRAM

Módní vlny se nevyhýbají žádnému odvětví, běžecké boty nevyjímaje. Poslední roky tak bylo možné vidět přicházet a odcházet hned několik směrů a jedním z nich byl i velmi diskutovaný minimalismus. Základní argument, proč běhat naboso, nebo v botách s minimální vrstvou tlumení zněl, že díky tomu budou vaše nohy fungovat přirozeným způsobem, čímž dojde k výraznému snížení rizika zranění. To zní na první pohled moc dobře, tak proč jsou minimalistické a “bosé” boty na ústupu, zatímco těm tlumeným se znovu daří čím dál víc?

Ono to totiž není tak jednoduché, že se vyzujete ze svých bot a vše se jako mávnutím kouzelného proutku spraví. Dnešní doba a zažitý životní styl si na nás vybírá svou daň a uprostřed davu budete jen těžko hledat člověka, který je ideálně ohebný, nemá zkrácené svaly a šlachy a je dostatečně silný, aby se zvládl přirozeně pohybovat bez jakékoliv pomoci.

Velké výhody i nevýhody

Běžet přirozenou technikou totiž není jen tak. Minimalistické boty mají obrovskou výhodu v tom, že vás doslova natlačí do toho, abyste při běhu nedopadali na paty. To v praxi znamená, že budete došlapávat na střed chodidla, což si žádá mnohem intenzivnější zapojení svalů i šlach dolních končetin. Tento styl běhu je výrazně přirozenější, efektivnější i šetrnější. Má to ale jedno velké ale.

Výše zmíněná výhoda minimalistických bot je zároveň jejich největší nevýhodou. Pokud totiž poběžíte moc rychle, moc daleko, nebo bude zkrátka jen více unavení, než obvykle, pak si v minimalistické botě nemáte jak odpočinout a od začátku až do konce musíte své nohy zaměstnávat na sto procent. To obvykle končí přetížením a únavovými problémy v oblastí lýtek a achilovek.

Zvykejte si na ně postupně

Ideální postup je takový, že si na minimalistické boty budete postupně zvykat a procento času v nich stráveného budete zvedat pomalu a plynule. Ani to ale nemusí stačit. Minimalistická bota vás totiž odnaučí dopadat přes patu, ale to ještě neznamená, že vás naučí běhat technicky správně. Správná technika se skládá z celé řady věcí, které musíte zvládnout, ať už je to délka kroku, flexibilita kotníků, zpevnění středu těla, nebo práce paží. Na to, abyste se naučili běhat správně bohužel nestačí vyměnit boty. Bude to chtít spoustu času a investované energie. Problém minimalistických bot pak tkví v tom, že v případě chybné techniky vás taková bota nedokáže podržet a ochránit a obvykle je otázkou času, než dojde k zranění měkkých tkání.

Když to shrneme, tak mezi obrovské výhody minimalistických bot patří jejich schopnost maximálně zapojit a posílit svaly v oblasti chodidla i lýtka. Jedná se o vynikající nástroj, skrze který máte skvělou zpětnou vazbu o své technice a za zmínku stojí i blahodárný vliv na podélnou a příčnou klenbu. Nevýhody spočívají v tom, že v případě jakékoliv chyby v technice, nebo ve vedení tréninku (příliš náročné tréninkové jednotky v krátkém sledu) vám taková bota nic neodpustí a riziko zranění velmi rychle roste.

Maximalistické "tlumené" boty

Výrazně tlumené běžecké boty • Foto HOKA

Nyní se pojďme podívat na to, jak si stojí výrazně tlumené, neboli maximalistické boty. Tlumené boty jsou evergreenem, který provází svět běhání už více, než dvě desítky let. Výrazné a měkké tlumení běžeckých bot vzniklo v okamžiku, kdy běh přestal být sportem několika šílenců a stala se z něj masově rozšířená volnočasová aktivita.

Ideální varianta pro rekreační běžce

Z tohoto úhlu pohledu má tlumení dokonalé opodstatnění. Pokud se totiž člověk, který v životě neběhal rozhodne, že tento krásný sport také zkusí, pak se můžete spolehnout, že jeho startovní pozice nebude ani zdaleka ideální. Ochablá chodidla a kotníky, zkrácené šlachy, slabá lýtka a velmi pravděpodobně špatná technika dopadu. To je jen částečný výčet nejčastějších neduhů, kterými trpí většina nesportující populace.

Takový člověk má na začátku dvě možnosti. Buď investuje spoustu času, energie a pravděpodobně také peněz do toho, aby se naučil správně a přirozeně běhat. Nebo zkrátka dojde do nejbližší běžecké prodejny a koupí si kvalitně tlumené boty. Doba už je taková, že většina lidí preferuje možnost číslo dvě, která není ani zdaleka ideální, ale ve většině případů obstojně funguje.

Pokud se bavíme o rekreačním běhání, pak tlumené boty dokážou velmi solidně odstínit negativní vliv dopadu přes paty a poskytnou dostatek komfortu, aby nedocházelo k žádným bolestem a jiným potížím. Jistě, tlumení i té nejměkčí boty není dokonalé a vždycky se najde někdo, kdo i v měkkých botách trpí na bolesti kolen. U většiny lidí ale bude efekt takový, že tlumená bota zachytí většinu nárazů a běžec v ní může bezstarostně běhat, aniž by se musel zaobírat správnou technikou.

Využití při intenzivním tréninku

Tlumené boty ale vyhledávají i zkušení běžci. V okamžiku, kdy týdně naběháte sto až dvě stě kilometrů, tak zkrátka nemáte na výběr a svým chodidlům musíte dopřát pořádně měkkou botu. V opačném případě je otázkou času, než přestanete běhat kvůli nepříjemným bolestem. Lidské tělo se sice vyvinulo k tomu, abychom mohli přirozeně běhat bez bot, ortopedických vložek a dalších doplňků, ale evoluce jen těžko počítala s výkonnostním pojetím tohoto pohybu.

Ve výsledku tak dávají tlumené boty smysl u lidí, kteří se správnou technikou nechtějí zaobírat. Kromě nich by tlumenou botu měl mít v botníku minimálně jako druhou botu každý, kdo trénuje ve velkém objemu a intenzitě, aby si chodidlo čas od času mohloodpočinout.

Kromě výhod i nevýhody

Velkou nevýhodou tlumených bot je především skutečnost, že vás samy o sobě k ničemu nedonutí. Díky masivní vrstvě tlumení budete automaticky dopadat více do paty a změna techniky bude výrazně náročnější, než by tomu bylo v případě netlumených bot. Zároveň musíte počítat s výrazně nižším citem pro terén a celkovou mohutností tlumicí vrstvy.

Nejdůležitější je správná technika běhu

Ve výsledku jde stejně především o to, jak dobrou techniku běhu máte a v jakém stavu se nachází vaše svaly a šlachy. Běhat se dá totiž stejně dobře v obou zmíněných variantách běžeckých bot, ale vždy bude záležet zejména na tom, kdo je obouvá.