Supertalent Nečas: o přípravě na NHL, nadšení z Pešána i zlatokopkách

Český hokej v něm má učiněný poklad, Martin Nečas je v devatenácti letech jedním z tahounů brněnské Komety a od příští sezony podle všeho stabilní hráč Carolina Hurricanes. Škoda jen, že to ne všichni vidí. Paradoxně platí, že je více oceňovaný v zámoří, než doma. Například různí experti ze scény NHL nepochopili, že se výjimečně talentovaný centr a kapitán reprezentační dvacítky nevešel Josefu Jandačovi do olympijského výběru pro Pchjongčchang. „Mrzí mě to, ale nejsem zapšklý,“ reaguje český hokejový drahokam v rozhovoru, který vyšel v magazínu Superlife. Nečas se hodně rozpovídal - mimo jiné o svém soukromí, holkách "zlatokopkách" či pití piva.