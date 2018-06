Pech triatlonistů. Frintová odstoupila, Čelůstka jel na vypůjčeném kole

Mexický závod byl sedmou letošní zastávkou ITU Světového poháru, z toho šestou na distancích sprint triatlonu. Na závodníky tedy čekal jeden plavecký okruh o délce 750 metrů v Tichém oceánu, 20 km cyklistiky a 5 km běhu.

Vendula Frintová patřila k největším favoritkám závodu – na trať se vydala se startovním čísle jedna. A oprávněnost této role potvrzovala od prvních metrů závodu, kdy se držela na čele startovního pole. Ještě na začátku běžecké části se zdálo, že bude bojovat o vítězství.

Pak ji ale zradilo zdraví, kvůli kterému musela v posledním kole běhu odstoupit ze závodu. „Dá se říct, že odstoupila z prvního místa. Měla problémy s dýcháním, dokonce se dávila,“ uvedl reprezentační kouč Lukáš Vrobel.

Nejlepší česká triatlonistka tak bojuje s přetrvávajícími zdravotními problémy, které výrazně ovlivnily její výsledek také minulý týden v italském Cagliari. „Věděla, že její tělo není v optimálním stavu, ale chtěla to zkusit, protože to byl v tomto období její poslední závod, po kterém bude následovat tréninkový blok,“ dodal Lukáš Vrobel.

Proti soupeřům na vypůjčeném kole

Velká smůla potkala také druhého českého účastníka mexického závodu. Cestou do Střední Ameriky se totiž Janu Čelůstkovi ztratilo veškeré vybavení, a tak si jej musel na závod vypůjčit. Přesto ale podal velmi kvalitní výkon a připsal si 16. místo!

„Věřím, že kdyby jel na svém kole, skončil by v nejlepší desítce. Ale takhle měl samozřejmě pomalejší depa a také se musel vyrovnat s tím, že neměl na kole ideální posed. Svaly pak zabírají trochu jinak. Do běžecké části šel přibližně z 50. pozice, přesto se ale v běhu dokázal posunout na 16. místo. Klobouk dolů! Vzhledem k té limitaci je to velmi hodnotný výkon!“ dodal Lukáš Vrobel.

Iveta Fairaislová na Evropském poháru

Své zastoupení mělo Česko také v závodě Evropského poháru. Iveta Fairaislová se představila v nizozemském Weertu, kde se závodilo na distancích olympijského triatlonu.

Talentovaná Češka, která závodí teprve prvním rokem v kategorii žen, vybíhala z vody s dvouminutovou ztrátou na čelo závodu. Na kole pak její ztráta narůstala, ale v běhu předvedla příbramská závodnice skvělý výkon (devátý nejrychlejší běh ve startovním poli)! Díky tomu dokončila na 23. pozici.