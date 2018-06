Po cyklistice přijde byznys. Nejsem Sagan, musí mi to vydělávat, ví Vakoč

„Knížky časem přestaly dávat finanční smysl, každý si je mohl objednat na Amazonu. Moc jsme neprosperovali, ale byla to cenná zkušenost do podnikání,“ vrátil se ke knižnímu eshopu, který provozoval spolu s mladším bratrem, Vakoč.

V České republice tráví 25letý jezdec belgické stáje Quick-Step Floors pár týdnů v roce, pořád je na cestách. Při leteckých přesunech po celém světě zjistil, že pokud se chce dobře a rychle najíst, nemá jak.

„Tak nás s kamarádem napadlo udělat produkt zdravé výživy, který by mohl mít člověk pořád u sebe. Líbila se nám jídla v prášku, která jen zalijete vodou a můžete konzumovat. Nepřišlo mi to ale úplně praktické, nenosím u sebe pořád shaker, a ani mě to moc nezasytilo. A tak jsme to posunuli dál a vymysleli Pokeat, takovou přesnídávku do kapsy,“ popsal předloňský vítěz klasiky Brabantský Šíp.

Vakočovi pomohli kontakty, které má ze svého působení v profesionálním pelotonu. Radil se s odborníky, udělal si i online výživový kurs. „Začali jsme před rokem, do podzimu jsme testovali možnosti, jak to vyrobit. První kousky byly hotové v prosinci. V době, kdy se mi stala ta nehoda s náklaďákem v Jihoafrické republice, jsme už měli hotový název, design a objednávali jsme suroviny. Stavěli jsme web, bylo pořád co dělat, měl jsem na to hodně volného času. Doktor mi říkal, ať nějak zabavím hlavu, tak jsem ho poslechl.“

Cyklistu Petru Vakočovi sice minulý týden zpřelámala obratle srážka s náklaďákem a musel na operaci, ale v nemocnici už se zubí na celé kolo. • Foto Instagram

Název Pokeat vznikal postupným brainstormingem. „ Věděli jsme, že chceme mezinárodní název, měli jsme desítky návrhů, hráli jsme si s alternativními zápisy slova snack jako Snackee nebo Snackx. Zkoušel jsem i zadávat slova svačina do různých jazyků, třeba do švédštiny nebo islandštiny, to vygenerovalo hodně zajímavé věci. (smích) Ale nakonec jsme nechtěli náš záběr omezovat pouze na alternativu svačiny a zvolili Pokeat, na původně zamýšlený Pockeat už nebyla volná doména,“ vysvětlil Vakoč.

Produkt mistra republiky a bronzového medailisty z Evropských her 2015 existuje zatím v příchutích limetka/citrón a jablko/skořice. Je čistě přírodní, bez škodlivé chemie a přidaného cukru.

„Chutná to lehce do kysela, což mnoho lidí překvapí. Přeci jen čekají spíš něco sladkého. Na další ochutnání už si lidé zvyknou a než si dají celou porci, často si je chuť naprosto podmaní. Teprve to rozjíždíme, je to koníček, ale za dva roky už bych chtěl, aby Pokeat vydělával nějaké peníze. S tou vidinou jsme ho i vymýšleli. Určitě je to něco, čemu bych se chtěl věnovat po kariéře.“