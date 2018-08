Jak se běhá s olympioničkou aneb Tým iSportu zažil #runjinak

Náš čtyřčlenný tým iSport se nezaleknul a rozhodl se to zjistit. Oprášil běžecké boty a 20. srpna 2018 se zúčastnil běžeckého tréninkového dne ve spolupráci s projektem #runjinak youtubera Tomáše Touhy. ,,Původním a jediným cílem projektu #runjinak je od roku 2015 dostat Tomášovo mladé publikum, alespoň na chvíli od počítače a internetu.“

Hostem celé akce byla olympionička a mistryně světa v běhu na 400 m překážek Zuzana Hejnová, která na běžce dohlížela a snažila se předat základní běžecké rady. Běh trochu znepříjemňovalo velmi teplé počasí, ale cílem iSport týmu bylo pokusit se vše zaběhnout v plné sestavě.

Tréninku se účastnilo kolem pětatřiceti nadšenců. Základem bylo rozběhání a zahřátí svalů, celá skupina absolvovala čtyři kola kolem stadionu. Následovalo protažení a atletická abeceda, kterou nám důkladně předvedla Zuzana Hejnová.

Po krátké přestávce a možnosti se občerstvit iontovým nápojem přišla na řadu nejhorší část, běžecká pyramida, což je běh na 100-150-200-300-150-100metrů plus vyběhání dvakrát 500 metrů.

Ženská polovina iSport týmu se rozhodla spíše povzbudit kolegy a ostatní běžce, ale naskytl se prostor vyzpovídat Zuzanu Hejnovou, která kvůli zranění achilovky neabsolvovala úplně celý trénink. Vyprávěla o svých začátcích, přípravě na OH v Tokiu v roce 2020, rituálech před závodem, nebo také o jejích projektech. O akademii HESU, kde se věnuje trénování dětí a dospělých a o blogu ,,Zdravě bez překážek“, v němž se s Andy Pavelcovou snaží sportovce ale i úplné laiky naučit správnému a zdravému stravování. ,,Je to o tom, dávat lidem tipy na zdravé a dobré recepty a poučit je, jak funguje tělo a jak nakládat s tím, co sníme. Myslím, že si v tom každý najde to své.“ popsala cíl blogu.

Na pořadatele akce Tomáše Touhu jsme si také připravili pár otázek a dozvěděli jsme se, že s YouTubem začínal už před osmi lety. Objasnil, že cílem projektů #sportjinak je nalezení a pochopení určitých skrytých mezer v každém sportu, které můžou být profitem a přínosem pro veřejnost. Tomáš průběh běžeckého dne dokumentoval hned na několik svých videokamer a my se určitě můžeme těšit na vlog. Celý den si náš tým velmi užil a už trénujeme na další běh s #runjinak.