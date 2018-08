5 způsobů, jak si naplno užít triatlonový víkend v Karlových Varech

JAKO FANOUŠEK

Hlavní událostí nabitého víkendu bude nedělní závod Světového pohár v triatlonu. Na startovní listině najdete například olympijskou vítězku Nicolu Spirigovou, evropské šampiony Lauru Lindemannovou a Richarda Vargu či domácí hvězdu Vendulu Frintovou. Přijďte podpořit české závodníky v souboji s největšími esy světového triatlonu!

JAKO ZÁVODNÍK

V sobotu se koná otevřený závod Age Groups, do kterého se můžete přihlásit i vy. Hledáte novou sportovní výzvu? Chcete si zazávodit ve stejných podmínkách, jaké budou mít o den později profesionálové při světovém poháru? Nebo si prostě jen chcete užít parádní závod? Přihlaste se. Čeká vás 700 metrů plavání, 20 km cyklistiky a 5 km běhu.

JAKO BĚŽEC

Součástí programu je také páteční noční běh CITY NIGHT RUN. Tady nepůjde o vítězství, ale o úžasnou atmosféru nočních Karlových Varů s efektně nasvícenými stanovišti. Na 3km trati se nejspíš potkáte i s triatlonovými hvězdami, které se na CITY NIGHT RUN chodí rozklusat. Svým startem navíc pomůžete dobré věci, celý výtěžek bude totiž předán instituci KONTAKT bB – Plavecké akademii bez bariér.

JAKO RODIČ

Přijedete do Karlových Varů s dětmi? Přijďte si spolu užít GEIS Baby Duathlon. Dětský závod kombinující cyklistiku a běh se uskuteční v sobotu dopoledne v areálu Rolava. Tratě s úsměvem zvládnou i nejmenší děti do tří let.

JAKO DOBROVOLNÍK

Pomozte triatlonovým hvězdám k vítězství. Buďte přímo na trati světového poháru a užijte si závod jako nikdo jiný. Pořadatelský tým stále hledá brigádníky i dobrovolníky, kteří pomohou s přípravou a organizací závodu. Těšit se můžete na finanční odměnu, ale hlavně na parádní zážitky! Více informací na www.citytriathlon.cz.