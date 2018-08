GLADIATOR RACE po druhé v roce 2018 míří do Josefova!

V Josefově už se letos gladiátoři poprali sami se sebou a s nástrahami trati v rámci zimní verze INOV-8 WINTER GLADIATOR RACE v únoru. Nyní to vypadá podle předpovědi na opačný extrém v počasí a horko bude jednou z dalších překážek-to však zkušené gladiátory nemůže rozházet. Pro mnohé závodníky začala „kariéra“ překážkového běžce právě na tomto závodě a vždy se sem rád vrací. Je opravdu proč. Lokalita pevnostního města Josefov dává závodu tu správnou energii, atmosféru a v cíli nekonečnou záplavu euforie!

Do závodu se mohou hlásit i děti, které budou startovat v neděli od 10:00. Novinkou pro letošní rok jsou dvě nové kategorie a to je FUN- kdy si dospělí mohou proběhnout trať bez měření času a nemusí absolvovat všechny překážky, případně plnit handicapy za nesplnění a kategorie FAMILY, která je primárně určena dětem mladším 6ti let, které si trať mohou proběhnout v doprovodu svých rodičů a není jim měřen čas. Doprovodný program v podobě soutěží, ochutnávek a atrakcí bude přístupný i pro diváky.