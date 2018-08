Užijte si běžecký festival v Ostravě. Máme pro vás i výzvu Superlife!

Můžete si v Ostravě vyzkoušet maraton, půlmaratón, čtvrtmaraton nebo štafetu na 6 x 6 kilometrů. Bohatý program ale nabízí i běžecké závody pro děti všech kategorií (i kočárky), nordic walking neb benefiční RunFest BĚH PRO handicapované.

„Najdou se tedy tratě pro všechny,“ láká Pastorová, rovněž ambasadorka speciální výzvy v rámci aplikace Superlife.

Máme pro vás jedno speciální lákadlo: účastníci mohou vyhrát účast na prestižním NYC maratonu v roce 2019! Také proto podtitul celé akce: z Ostravy do New Yorku… Stačí maraton nebo půlmaraon doběhnout v časovém limitu a může se na vás v tombole usmát štěstí. Nejde však jenom o výkony, ale hlavně o sdílení radosti z pohybu. „Což je to hlavní. Věřím, že si to spolu krásně užijeme,“ říká Petra Pastorová, elitní česká běžkyně a pořadatelka Kilpi RUN FEST. Nachystané budou i výstavní a prodejní akce, hudební produkce nebo nejrůznější atrakce pro děti i pro dospělé.

