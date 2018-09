Oboru Hvězdu rozzářili neonoví běžci. Bylo jich víc než tři tisíce

Už od rána bylo na Prahou zataženo a pršelo. Vypadalo to, že letošní NEON RUN bude deštivo. Jen co se však spustili registrace, déšť ustal a Vypich se zaplnil se účastníky NEON RUN. U registračních stánků získali startovní číslo a tašku s tričkem Neon Run, neonovou zářící tyčku, která svítí až 12 hodin. Tašku doplnilo plno dárků od partnerů akce Kotexu, Colgate-Palmolive a Rej sušenek. Účastníci si doma mohli před akcí vyplnit online kvíz u partnera ČEPS a na registraci pak získali super dárek, barevnou neonovou pásku na startovní číslo. Byla také možnost zakoupit si předměty v podobě neonových tyček, neonových náramků, brýlí, barevných neonových prášků a také neonové tkaničky.

Během celého odpoledne a večera je provázel známý moderátor Jakub Kotek z Evropy, který měl připraven zábavný program v podobě vtipů a písniček, které pouštěl lidem DJ po celou dobu Neon Runu. Uprostřed areálu se tyčila velká foto stěna NEON RUN, kde byla namalována neonová a účastníci si mohli udělat krásnou neonovou fotku. Nechyběly stánky partnerů jako například Chupa Chups s lízátky, Sportisimo s volným prodeje zlevněných sportovních věcí, dámské čelenky Bjež, výbornou ochutnávkou jídel Zdravého stravovaní, vystavení vozů Renault a velký stan s výbornou kávou Julius Meinl, kde si účastníci kupovali produkty. Vybrané peníze se po akci slavnostně předaly Nadačnímu fondu Kapka naděje. Nechyběly skákací hrady a plno dalších aktivit partnerů.

Poté se den přesunul do další části, kdy se účastníci všech věkových kategorií, jak malý, tak velcí rozcvičovali s lektorkami z Form Factory, které bylo rozděleno do dvou fází, a závodníci se pořádně rozcvičili a pořádně si to užívali. Po rozcvičce bylo elektrické světelné vystoupení Firelovers a hned poté moderátor Jakub Kotek vygradoval startovní koridor ke startu. Pár minut před startem se postavil na start i nejstarší muž závodu Stanislav Špok a potom se start začal zaplňovat všemi 3200 startujícími účastníky. Z toho 800 dětí. Za Nadační fond Kapka Naděje poděkovala všem účastníkům Jan Fischer.

Na startu si Jakub Kotek udělal pár fotek se závodníky a začal odpočet posledních vteřin do startu, 5..4..3..2..1… NEON RUN powerd by ČEPS odstartoval. Běžci se vydávají na trať dlouhou 5 kilometrů ve tmě, kdy je doprovázela různá neonová osvětlení a neonové svíticí deštníky, zóny a další neuvěřitelná překvapení.

Od začátku závodníky směrovali do cíle brigádníci a dobrovolníci označeni neonovými tyčkami, kterými ukazovali směr běhu trati, zelenou reflexní vestou a čelovkou. V půlce trati čekalo účastníky barevné překvapení v podobě nasvíceného Letohrádku Hvězda mnoha barvami, které se měnili v průběhu závodu. O tuto velkolepou show se postarala firma AV media. Na trati se objevila nová zóna neuvěřitelná CHUPA CHUPS lízátková alej.

V cíli objevil známý vodič Zdeněk Halm. Během pár vteřin doběhl za vodičem první muž. Poté přiběhli další závodníci, kdy dobíhali postupně do cíle a od hostesek dostávají cílové barevné kovové UNICORN medaile. Po 5 minutách co doběhla skoro poslední várka běžců, doběhl ještě jeden závodník s handicapem, se sníženou pohyblivostí nohou, a tomuto závodníkovi patří velký obdiv a velká gratulace.

Závodníci si přebrali i minerální vodu Mattoni a o kousek dále bylo připraveno občerstvení a pití Gatorade.

Závod byl ukončen a již se už těšíme na další ročník Neon Runu powered by ČEPS, který se bude konat 31. srpna 2019 opět na stejném místě.