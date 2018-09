Jak se komentuje NFL: šílené Vánoce, expert dostává sodu. Kdo udělá titul?

Výkop obstaral v pátek zápas obhájců titulu z Philadelphie s Atlantou. Těsnou výhru 18:12 urvali vítězové posledního Super Bowlu Eagles a stejně dramatický bude zřejmě i další ročník NFL, který má i svých pár jistot. New England Patriots potáhne Tom Brady a zápasy na TV kanálech Sport 1 a Sport 2 bude glosovat Jantoš s pěticí americkému fotbalu stejně oddaných kolegů.

Jak se vám líbili šampioni v prvním duelu nové sezony?

„První zápas je vždycky oťukávací, tým se musí ještě pomaličku sehrát. Líbila se mi obrana Eagles, která zahrála velice dobře. V útoku to bylo trochu slabší, ale ofenziva vždy potřebuje více času na sehrání. Lepší to bude, až se vrátí quarterback Carson Wentz.“

Místo Wentze hrál pod centrem Nick Foles. Přízrak loňského play off, který v Super Bowlu předčil Toma Bradyho a pomohl Philadelphii k prvnímu titulu v historii.

„Foles vloni využil situace a tým byl hodně našlápnutý. Ve finále se mu podařil neskutečný výkon, ale stále by Eagles měli upřednostnit Wentze. Je to ale obrovská výhoda, že kouč nemusí tlačit Wentze do ukvapeného návratu po zranění. Nemusíme chodit daleko do historie, kdy se spousta quarterbacků vrátila předčasně, aby si hned zranění obnovila. Robert Griffin III například. Tlak na uspěchaný návrat u týmů, které mají jen jednoho kvalitního quarterbacka, je vždycky velký. Znovu považuji Eagles za favority svojí konference a myslím, že budou mezi posledními čtyřmi v letošní sezoně.“

Mohou i obhájit titul?

„Ano, mezi svými kandidáty je určitě mám. Potom Minnesota, a pokud vydrží Aaron Rodgers, tak určitě také Green Bay Packers. Z druhé konference AFC moc na titul nikoho nevidím. U Houston Texans uvidíme, jak se rozehraje quarterback Deshaun Watson, také bude hodně záležet na ofenzivní lajně.“

Co otloukánek posledních let Cleveland? Browns v minulé sezoně prohráli všech 16 zápasů, o rok předtím zapsali 15 porážek, letos ale začali výborně.

„Browns ukázali proti Steelers, se kterými v neděli překvapivě remizovali v rámci našeho přenosu 21:21, že i hrou po zemi se dá dotáhnout zápas k dobrému výsledku. Navíc mají velmi dobře postavený tým z loňska a letos ho doplnili třeba o jedničku draftu Bakera Mayfielda. Když ne letos, tak příští rok budou patřit k tomu lepšímu v NFL, určitě opustí dno tabulky.“

Pojďme ke komentování, jaké byly u vás poslední Vánoce? Komentoval jste 23. i 24. prosince, to jste dal rodině pěkný dáreček.

"Bohudík, doma to chápou. Vánoce jsou naštěstí delší čas, nejde jen o Štědrý den, a mám velmi chápající manželku. Navíc my ten americký fotbal na Sport 1 a Sport 2 komentujeme v šesti, jsem součástí jedné ze tří komentátorských dvojic. Jestli jste si všimli, tak trojzápas na 24. prosince moji kolegové Honza Štiegler a Martin Hamza komentovali každý jeden zápas sám. To bylo právě kvůli mně, nebyl jsem schopný se urvat na více než dva duely, které v období zmíněných dvou dnů byly."

Takže Štědrý den proběhl u Jantošů relativně normálně?

"Jak říkáte, relativně. Dopoledne jsem si odskočil na komentování a pak už jsem byl normálně doma. Najedl jsem se, abych mohl vidět zlaté prasátko. (smích)"

Vnímáte komentování přenosů z NFL jako cestu, jak dostat americký fotbal do ještě většího povědomí českých diváků?

"Přesně tak. Já jsem byl u amerického fotbalu na televizní obrazovce v Česku úplně od začátku. Dělal jsem na kanálu Sport 1 vedoucího výroby, vždycky před sezonou tam přicházejí akvizice, co se bude nakupovat, co ne. Byl tehdy rok 2006, když jsem zjistil, že Maďaři, kterým Sport 1 a Sport 2 patří, NFL mají a vysílají. A viděl jsem, že to má úspěch. Že se to začíná rozjíždět, americký fotbal se tehdy začínal hrát ve větším měřítku i v Evropě. Zavětřil jsem potenciál."

Co bylo dál?

"Dal jsem jednoduchý požadavek do maďarské centrály, zda by nešla NFL udělat i pro českou verzi Sport 1. Dva roky se sešly s dvěma lety, když mi oznámili, že pro českou verzi máme licenci. Že to koupili na pět let a že v „českém“ balíčku budeme mít všechno včetně play off a Super Bowlu. V tu chvíli to bylo to nejlepší, co se mohlo pro americký fotbal v Česku stát. Co si budeme povídat, v Americe to je úplně jiný sport, my v Evropě se tomu snažíme jen přiblížit. A během dalších let se mi potvrdilo, co jsem tušil, že každý, kdo v Evropě americký fotbal aktivně hraje, se pak podívá rád na vzor, jak by to mělo vypadat, na NFL! A funguje to i na druhou stranu, kamarádi si zvykli, že my komentujeme, a pak se jdou podívat i na domácí Bitters ligu na naše zápasy."

Obliba amerického fotbalu v Česku letí vzhůru. Zápasy Bitters ligy jsou k vidění v České televizi, Czech Bowl je schopen slušně zaplnit fotbalový stadion. Prague Black Panthers jsou v Evropě konkurenceschopní, NFL je na Sportu během sezony i čtyřikrát týdně. Takže váš ďábelský plán zřejmě vyšel.

"Plán to ani nebyl, prostě se to přihodilo. Byl jsem shodou náhod ve správný čas na správném místě. A dobře jsem se rozhodl, chytil jsem šanci za pačesy. A teď už můžu říct, že se to povedlo v neskutečné míře, hlavně díky tomu, že americký fotbal tenkrát nebyl v Evropě zas až tak profláklý a ne každý věděl, když ho kupoval, co za potenciál se v právech na NFL skrývá. Maďaři jí měli v balíčku s basketbalem a baseballem, ale velkou váhu tomu nepřikládali."

Strach z kamery má každý

Bylo po koupi práv na NFL automatické, že usednete do studia a začnete komentovat?

"Rovnou to do sebe zapadlo. Dělal jsem vedoucího výroby české verze Sport 1 a Sport 2 a do té doby jsme měli NHL, kterou jsem komentoval. Jsem původem hokejista, hrál jsem ho do nějakých dvaceti let za Litvínov. A když NHL z našich obrazovek odešla a my jsme na ní neměli akvizice, tak jsem vzal za svou NFL. V té době jsem už americký fotbal nějakých deset let hrál, takže to bylo z mé strany automatické. Naopak byl problém ze začátku najít někoho ke mně. Zkoušeli to různí moji kolegové hokejisti i komentátoři normálního fotbalu. Pro ně to ale bylo strašně těžké, měli jsme semináře před startem sezony, kde jsem jim dokonce musel vysvětlovat pravidla. Ale postupem času se to zlepšovalo."

Kdo byl tedy vaší první spřízněnou spolukomentárskou duší?

"Určitě Dan Leško, ten mi v začátku hodně pomohl. Jestli si dobře vzpomínám, tak ze začátku jsme měli z hracího týdne jeden zápas v neděli a k tomu magazín. A až od čtvrté sezony jsme začali jet na full time, což obnáší minimálně jeden nedělní zápas, do toho pondělní Monday Night Football a čtvrteční Thursday Night."

Jak často musíte akvizici na NFL obnovovat?

"Záleží na Maďarech, poslední dvě sezony ji vždy uplatňují před jejím startem a prodlužují si jí o rok. Poslední dva roky byly práva na NFL volně obchodovatelná, ale nějakým způsobem je vždy dokázali získat a udržet v tom samém rozsahu.“

Takže asi slušně trnete, když se řeší, zda bude NFL pokračovat, že?

"Ano! Vloni nastala docela kritická situace. Předloni v sezoně 2015/16 byla poslední sezona, kdy končila smlouva, a ještě měli rok opci. Uplatnili ji na sezonu 2016/17 a tedy ten poslední rok už to bylo volně obchodovatelné. Skončila sezona a nikdo až do dubna nesmí říct, kdy, kde a pro koho se bude licence uvolňovat a za kolik. Taková jsou pravidla. Od dubna začínají vyjednávání, kdo to bude mít a kdo ne, a bohužel díky tomu, že Sport 1 a Sport 2 je maďarský a má maďarskou centrálu, takže se tam věci, jako jsou právě akvizice, dostanou poslední. Do konce června jsme tak vůbec nevěděli, kdo bude mít NFL a v jaké rozsahu. Dozvěděli jsme se to až v půlce prázdnin, že i letos můžeme pokračovat."

Proběhla oslavička?

"To si piště, byla to velká úleva. Měli jsme ale také B plán, v nejmenované jiné televizi byl o práva zájem, takže bylo předjednané, že bychom se jen přesunuli na jinou televizi. Ale na Sportu nám nic kromě předzápasového studia nechybí, takže jsme strašně rádi, že zase máme na rok klid."

Zmínil jste, že nyní komentujete v šesti. Tento stav vám vyhovuje?

"V šesti lidech komentujeme poslední čtyři sezony a vyhovuje nám to. Když skončil na Nově, tak se k nám přihlásil Jindra Rajchl, postupně jsem do procesu zapojil spoluhráče z Prague Black Panthers Honzu Štieglera s Honzou Dundáčkem a Tomáše Křížka. Šestým do party je Martin Hamza. Víc by nás být ani nemohlo, v základní části NFL hrají týmy jen šestnáct zápasů, to je proti jiným sportům hodně málo."

Vždycky, kdy vás poslouchám při přenosech, baví mě vaše odbornost a zároveň cit, jak novým divákům přiblížit podstatu amerického fotbalu. Působíte nadšeně a uvolněně, strach z mikrofonu jste nikdy neměli?

"Lze počítat jen posledních pět let, předtím to byl takový pravěk, nebyl takový objem zápasů a dalo se to zvládat. Pomáhal mi opravdu jen už zmíněný Dan Leško. Od roku 2014 jedeme v naší šestici. A ten stres? Asi klíčové pro zvládnutí ostychu je, že stále nemáme možnost studia, takže nejsme vidět. Divák slyší jen naše hlasy, je to jako v rádiu. Protože věřte mi, opravdu nikdo se necítí komfortně, když na vás míří kamera a jel by se přímý přenos."

Jak to vypadá ve studiu, máte tam neorganizovaný pracovní binec?

"Komentujeme ze skládacího zahradního domku, je to zvukotěsná dřevěná kukaň, ze které vedou dvě okýnka. Fungujeme v hodně spartánských podmínkách. (smích) Máme před sebou spoustu věcí, papíry s poznámkami, počítač, lampičku a tak podobně. Před kamerou by to určitě neprošlo, stejně jako fakt, že jsme často oblečení jen do tepláků a pod nohama máme psa.“

Co je při komentování nejtěžší?

"Jednoznačně na úvod sezony jsou to soupisky. Největším problémem týmů NFL je, že klidně dvě třetiny hráčů se obmění, zmizí, odejdou jinam, jsou ukončeni nebo ukončí kariéru. Soupisky se tak musíme kompletně učit každý rok znova. Na druhou stranu se v tom prostředí pohybujeme dlouho, takže cesty hráčů máme najeté a jen přidáme novou a zatím poslední destinaci. Víme, kdo hrál před pěti lety v Patriots, teď vyhrál Super Bowl s Eagles aby před letošní sezonou posílil třeba Cleveland a tak podobně. To je velká výhoda."

Jak dlouho se chystáte na přenos?

"Příprava každého z nás je jiná. Tomáš Křížek se na každý zápas připravuje strašně poctivě, má svoje individuální perličky, které si vytiskne a pak odprezentuje. Já to mám tak, že si každý rok udělám sestavu každého týmu, jak je rozdělená obrana a útok, napíšu si čísla, jména, základní informace. To je normálně natvrdo fixou, to se nemění. Další statistiky si pak dopisuju tužkou, často gumuju a přepisuju. Nerad to dělám složitě v počítači, takže píšu ručně na papír. Před sebou mám při komentování dva papíry a trhám do nich očima, jen když komentuje můj kolega. Na přenos se chystám tak dvě a půl hodiny, na první kola nové sezony jsou to ale i tři hodiny a kousek klidně. Pak si zvyknu a už si údaje pamatuju automaticky. Hráče poznám i podle pohybu, nepotřebuju koukat na jejich čísla, hned vidím, že Richard Sherman je nalevo, hraje cornera, a tak podobně."

Příprava probíhá i nenásilně, pořád ještě americký fotbal aktivně hrajete. V kabině se o NFL zřejmě bavíte hodně, ne?

"Je to tak, právě tam si dávám dohromady zajímavé střípky, o které se pak snažím s diváky podělit. Ale musím na sebe prásknout, že pokud nekomentuju, tak se na zápasy NFL snažím nekoukat. Klidně si na NFL nevzpomenu celý den, protože jinak bych se zbláznil. Mám dvojčata, ženu s náročnou prací, takže se musím věnovat i jim. Navíc momentálně pracuju na Magistrátu hlavního města Prahy jako externista a vytváříme pro pražské školy podmínky pro to, aby mohli čerpat dotace. To je taky hodně náročná práce. Pokud se ale chystám na přenos, tak na NFL.com a na sestřizích strávím několik hodin. V průměru to hodí asi půl hodiny denně za ten týden."

Češtinář mi dává pořádnou sodu

Je komentování zajímavé po finanční stránce?

„Když běží sezona amerického fotbalu, tak je to v rodinném rozpočtu důležitá položka. Když zjednodušíme ročník NFL na čtyři hrací měsíce, tak odkomentuju tak 24 zápasů. Není to výrazná, ale podstatná část mých příjmů během roku.“

Jak si zápasy s kolegy dělíte, využíváte vaší pozice "otce průkopníka" a Super Bowl či konferenční finále play off si nikdy nenecháte ujít?

"Ze začátku byla nutnost, abych komentoval nejdůležitější zápasy já. Nikdo jiný se na to ani necítil. Kluci včetně Honzů nebo Tomáše Křížka s Martinem Hamzou do toho nechtěli jít, měli strach. Poslední roky se úroveň našich dvojic hodně srovnala a střídáme se, což zapříčinila i moje změna práce, kdy jsem skončil jako šéf výroby na Sportu a nastoupil na Magistrát. Teď máme otevřenou diskuzi a bavíme se o tom, jsem rád a nemám s tím problém. Vždycky to zatím vyšlo tak, že kluci si rozdělili konferenční finále a na mě zbyl Super Bowl. Letos poprvé to mělo být tak, že já a Jindra Rajchl budeme mít nějaké finále, a Super Bowl budou mít kluci. Ale nakonec to z časových důvodů zase vyšlo tak, že jsem Eagles s Patrioty komentoval já. Náhoda, opravdu. (smích)"

Je velká výhoda, že diváci vás neslyší úplně "live"?

"Já komentuju a diváci mě slyší až po šesti vteřinách. Komentujeme, pak vidíme, co jsme okomentovali, a pak až dotečou obrázky k vám divákům. Takže dřív, než jsou opakovačky, my vidíme situaci nebo touchdown v reálu znovu, proto se někdy může zdát, že jsme až příliš chytří. Je to opravdu hrozná výhoda, nikde to ale neříkejte. (smích)"

Komentování ve vašem podání je plné anglických odborných termínů. Nemyslím jen touchdown, ale i sack, conversion, fumble, adjustment a tak podobně. Nepíšou vám diváci, že byste měli ubrat a hledat hezké české ekvivalenty pro dané herní situace?

"Souhlasím, někdy toho je až moc. Mám kamaráda češtináře, který mi dává pořádnou sodu. I zpětná vazba v posledních letech je taková, že bychom měli ubrat. Snažíme se na tom pracovat. Ale je to dáno už historicky, jak je komentátor zkušenější a zkušenější, tak sklouzavá k věcem, na které je naučený. Já jsem za zpětnou vazbu strašně rád, hodně mých kamarádů a známých mi říká, že když už řeknu něco anglicky, měl bych přidat i české vysvětlivky. My se snažíme, pokud tedy nejsme úplně v laufu a nemáme hlavu v pejru. Americký fotbal a jeho názvosloví je ale opravdu hodně specifické, my jsme ze začátku zkoušeli používat termíny jako rozehrávač a chytač, ale nebylo to ono. Musíme najít kompromis."

Na zpětnou vazbu funguje dobře i facebook, viďte? Během zápasů vám diváci posílají do komentářů dotazy, na které se snažíte reagovat.

"Díky americkému fotbalu má Sport 1 a Sport 2 na facebooku 65 tisíc fanoušků. Lidi jsou tam hodně komunikativní, ptají se, my je konkrétně zmiňujeme ve vysílání a to hrozně táhne. Jsem strašně rád, když se něco od nich dozvíme. Díky nim si uvědomím, že už jsem za hranou a zbrzdím se. Největší problémy s přemírou angličtiny mají Honzové a Jindra, ale takový mají prostě styl. V posledních letech jsme najeli na systém, že v prvních třech kolech sezony se snažíme vysvětlovat úplně polopaticky všechno, co se na hřišti stane. Až pak se snažíme přidávat a doufáme, že i takřečený "panic", který americký fotbal nikdy neviděl, se od nás něco už dozvěděl a můžeme mu nádavkem naservírovat složitější informace. Opravdu nechceme působit elitářsky. Chceme, aby americký fotbal zpřístupnit všem."

Cestou osvěty jde i vedení NFL skrz pořádání některých zápasů v Evropě. Co na to říkáte?

„Je to tak, já v Americe nikdy nebyl, NFL jsem viděl naživo až v Londýně. Byl to jedinečný zážitek. Od svého kamaráda, který působí v Maďarsku na centrále Sportu, vím, že se snad plánují i zápasy v Německu. To by bylo úžasné, v Německu jste za čtyři hodiny autem a nedáte za výpravu 30 tisíc, jako když jsme byli v Anglii. Pro NFL jsou zápasy na starém kontinentu skvělá reklama.“

Co říkají čísla, roste u televizních fanoušků obliba NFL?

"Bohužel žádná přesná čísla nemáme, není možnost jakýmkoliv způsobem zjistit koláč sledovanosti. Vždycky jde o přibližné cifry, to se pohybujeme v desítkách tisíc na jeden přímý přenos. Jednou za rok čísla dostane centrála v Maďarsku, ale tím, že už tam nedělám, tak k nim nemám přístup. Kdybych si je vyžádal, tak se asi k datům dostanu, ale ještě jsem tak neučinil."

Plánujete nějaké další vychytávky do přímých přenosů, nebo jste na svém kreativním stropu?

"Odpověď a moje vize je úplně jasná: chtěl bych studio před zápasem, pětiminutové studio o poločasové pauze, a pět minut na rozloučení po utkání. Proč? Věci, které rozebíráme během hry, bychom mohli vybavit před startem a během zápasu se věnovat už jenom hře, to by bylo úžasné. Mohli bychom říkat více zajímavostí o hráčích a tak podobně.“

Televizní výjezd na Super Bowl 2019 tedy neplánujete?

"No, v rámci svého působení v televizi jsem to samozřejmě už několikrát zkoušel, ale úplně bez šance. Jsme jen česká verze maďarského kanálu a jim stačí, teď trošku přeháním, když na druhém konci drátu někdo mluví česky. Ani mu nepotřebují rozumět, když to řeknu takhle ošklivě, Hlavně, že to jede. Proto veškeré pokusy o progres, o nějaké vylepšení vizitky amerického fotbalu, nešly a nejdou. Nevím, jak to bude do budoucna, asi dost podobně, kor když už teď nejsem u kormidla a jen tam komentuji. Nemám potřebné páky, sílu a čas to tlačit. Ale na druhou stranu: pro Formuli 1 jsme vytvořili malé studio, takže třeba se blýská na lepší časy."