Příběh uživatele aplikace: SUPER strážník? Fyzička se mi hodí

„Když se podívám na výkony některých uživatelů aplikace, kteří jsou daleko starší než já, pak musím smeknout,“ nepřeceňuje se vášnivý cyklista, který týdně našlape klidně 300 kilometrů. Od skromného vystupování se neodchýlí ani ve zbytku našeho povídání.

Prozraďte mi, chtěli z vás mít rodiče v mládí sporťáka?

„Rodiče mě k žádnému sportu nevedli, protože byli celkem dost pracovně vytížení. Myslím, že tehdy byla taková doba. Rodiče chodili do práce a my děti jsme lítaly venku. Hodně jsem s mladším bratrem chodil jen tak kopat na fotbalové hřiště.“

Kam jste to s míčem u nohy dotáhl?

„V mládí jsem hrál od dorostu až po dospělé na okresní úrovni. Po základní vojenské službě jsem ale začal hrát nohejbal, kterému se věnuji až dodnes. Hraju krajský přebor za Český Brod, tréninky máme jednou týdně a o víkendu zápas. Trénujeme celoročně i mimo sezónu, občas si jdu zatrénovat i s kamarády jen tak. Pořád mě to moc baví, v Brodě máme dobrou partu lidí.“

A také jste městský strážník v Praze.

„To je pravda, fyzička se mi k povolání velmi hodí.“

Pomohla vám při nahánění nějakého recidivisty?

„Tak to se mi ještě nestalo. I když dobrá fyzická kondice je v případě, že jsem pěší hlídka, potřebná. Využívám při práci i aplikaci a měřím si, kolik ve službě nachodím. Běžně je to i přes 20km za službu.“

V červencovém žebříčku aplikace Superlife byli jen tři lidé aktivnější, ceníte si toho?

„Co na to říct, jsem asi závislý.(smích) Určitě mě to těší!“

Dle vašich záznamů běháte, chodíte, jezdíte na kole. Co převládá?

„Z aktivit mě nejvíc baví cyklistika, při ní si opravdu odpočinu. Je to pro mě takový relax. Každý den jezdím z práce i do práce na kole, do práce je to deset kilometrů, z práce si většinou ještě přidávám a jedu nějakou delší trasu. Za týden najezdím tak 300 kilometrů.“

Rodině nevadí, že ve volných chvílích nejste doma?

„Partnerka je pro mě obrovskou oporou. Zvládne vyřídit spoustu věcí a stará se o děti. Samozřejmě jsou dny, kdy nadává, že jsem zase někde na výjezdu, ale ví, že když nemám za den jedinou aktivitu, tak se mnou nevydrží. Občas ona i děti vyrazí na některou se mnou.“

Kdy naposledy jste si dali jako rodina společně do těla?

„Během dovolené na Jižní Moravě jsme si dali výzvu dvě hodiny v kuse na kole. Nezdá se to jako nějaký velký počin, ale zrovna na ten den jsme si naplánovali výlet dost kopcovitým terénem mezi vinicemi nahoru a dolů, navíc bylo ještě velké vedro. Opravdu nám to dalo zabrat, ale zvládli to všichni včetně mladší dcery.“

Máte oblíbené trasy v okolí bydliště?

„U Kutné Hory máme chatu a trávíme tam většinou skoro celé léto a víkendy. Jinak ale žádné vybrané trasy nemám. Ale nejraději jezdím podél Vltavy směr Kralupy nad Vltavou. Běhat chodím převážně do lesoparků, třeba Ďáblického háje.“

Proč sportujete zrovna s aplikací Superlife?

„Superlife jsem zkusil asi před dvěma lety na dovolené s rodinou na měření našich tras na kole i pěší. Jsme příznivci aktivnější formy dovolené a rádi jezdíme na dovolené na kole. Aplikace se mi zalíbila a zůstal jsem jí věrný doteď. Výzvy jsou moje droga, vždycky je beru útokem!

Pamatujete si nějakou, která vás úplně dostala?

„Nejoblíbenější si zrovna nevzpomenu, ale když to vezmu z opačného pólu: nejneoblíbenější jsou ty do kopců, kde není možnost zjistit v průběhu plnění aktivity, kolik výškových metrů jsem nastoupal. Takže se občas stane, že aktivitu dokončím, zjistím, že jsem nastoupal málo, a musím to udělat celé znovu. Občas mě trápí i GPS, má výpadky.“



Superlife se profiluje jako komunita, cítíte se její součástí?

„Určitě, vnímám to zejména přes povzbuzující komentáře dalších lidí, kteří mě sledují, nebo já sleduji v aplikaci je, a motivujeme se tak navzájem. Když to vyjde časově, chtěl bych zkusit Pražskou padesátku na horských kolech.“