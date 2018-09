Krpálek v sukni? České judo si hýčká obří talent: Dáváme si do držky!

"Kdyby mi to trenéři neřekli, tak bych o tom ani takhle nepřemýšlela. Je to ale super a chtěla bych, aby se české ženské judo zvedlo. Máme teď v juniorkách super partu, je tam hodně dobrých holek. Tak doufám, že tu příští rok nebudu sama," řekla Matějčková na MS v Baku v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál.

Nyní tvoří nerozlučnou dvojici alespoň se slovenskou judistkou Viktorií Majorošovou, která sice startuje ve váze do 57 kilogramů, zatímco Matějčková do 78 kilogramů, ale vzájemně si pomáhají i při trénincích a rozepírání. "Jsem moc ráda, že tady Viki je. Můžeme si pomáhat navzájem," podotkla mladá Češka.

Jinak je ale v partě devíti českých reprezentantů v čele s Lukášem Krpálkem, který je jejím vzorem. "Úplný vzor nemám, teda kromě Krpoše. Je to neskutečné, co jako Čech dokázal. Pak se mi líbí judo Američanky Kayly Harrisonové, která dvakrát vyhrála olympiádu v mé váze," uvedla Matějčková.

"Na jednu stranu jsem ráda, že jsem v partě s klukama. Protože když je moc holek pohromadě, tak to nedělá dobrotu. Já si navíc s klukama hodně rozumím a ani mi nepřijde, že jsem tu jediná holka. Plus ještě naše fyzioterapeutka Lucka Machová. Jsem tu opravdu super parta," pochvaluje si spolupráci s muži.

Ještě nedávno do reprezentační party patřil i bronzový medailista z mistrovství Evropy 2011 Jaromír Ježek. Ten ale nedávno ukončil kariéru a jako trenér se začal věnovat právě nastupující generaci judistek. "Dřív nebyl jeden trenér pro holky a všechny jsme byly rozházené. Teď se to snažíme dát dohromady a Jéža se tomu na sto procent věnuje a má super přístup. Za to jsem moc ráda. Zvláště když se s námi trochu trápí, protože ženské judo nemá v lásce, ale snaží se tomu přijít na chuť. A učí nás techniku, kterou on měl vždy super," ocenila Matějčková přínos nového kouče.

Ženské judo je podle ní rozdílné oproti mužům zejména v povaze žen, které umějí být na tatami zákeřnější. "Judistky jsou zákeřnější, agresivnější než chlapi. Holky nemají takovou techniku, tak to dohání agresivitou. Já jsem spíš ten klidnější typ. Ale většinou je to tak, že na tatami si dáme do držky, ale když sundáme kimono, tak jsme kamarádky," popsala.

Sama se k judu dostala náhodou. "Mamka závodně plavala, tak mě zkoušela dát na plavání, ale to u mě neprošlo, ani do bazénu jsem nechtěla skočit. A brácha měl spolužáka, který mu doporučil judo, tak jsem to šla zkusit a nějak se mi to zalíbilo a už jsem u toho zůstala. Jsem docela bojovná, chtěla jsem ty kluky přeprat a nenechat se jenom mlátit a už mi to zůstalo. Nejvíce mě ale na tom baví ta možnost soupeře přechytračit a hledat jeho nedostatky a slabiny," prohlásila.

Na šampionát přijela Matějčková především sbírat zkušenosti, ale také poprat se o co nejlepší výsledek. "Můj sen je jet už teď na olympiádu do Tokia. Jsem mladá, a když to nevyjde teď, tak snad příště. Ale ráda bych to zkusila už teď. Proto by bylo super tady přejít alespoň přes první zápas. Los navíc není úplně špatný," řekla k ruské soupeřce Alexandře Babintcevové. "Praly jsme se spolu na kempech a bylo to docela vyrovnané," dodala. V dalším kole by už ji čekala Francouzka Audrey Tcheuméová, bývalá mistryně světa a čtyřnásobná šampionka Evropy.