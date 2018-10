Kreuziger v novém týmu: Rozhodla i charita! A vrátím se na Tour

Douglas Ryder jako jeden z týmových manažerů jihoafrické stáje, kam Kreuziger oficiálně přejde s přelomem roku od současného zaměstnavatele, již dříve avizoval, že hodlá šestého muže letošního mistrovství světa v Innsbrucku na Tour de France vyslat. Letos ji Kreuziger po účasti na Giru d'Italia nejel.

"Bavili jsme se s manažerem Rolfem Aldagem o předběžném programu a udělali jsme si lehký nástřel. Chtěl bych začátkem února začínat v Evropě, poté přesun do Emirátů, Abú Zabí, Omán, pak jsou tam ve hře Tirreno-Adriatico a Paříž-Nice. Následovat budou ardenské klasiky a pak už bych měl vše směřovat k Tour," řekl Kreuziger na dnešním setkání s novináři.

"Od října do července je ale pořád ještě hodně dlouhá doba," zdůraznil Kreuziger a vysvětlil také, proč preferuje návrat do Francie. "Giro mám strašně rád, ale tím, že trpím alergiemi na pyl, tak je to závod, kterému se budu do budoucna raději vyhýbat. Spíše tedy přichází do úvahy Tour de France, která mi i více sedí," doplnil.

Připustil, že po předloňské dohodě s australskou stájí Mitchelton-Scott nepředpokládal, že bude po skončení smlouvy opět měnit působiště. "Ale ten tým hodně vyrostl a proběhla spousta změn. Tým mi toho mnoho dal a já jim toho hodně předal. Myslím, že tým je dobře nastartovaný a mají potenciál, ale přišla nová výzva v Dimension Data. Rozešli jsme se v přátelském duchu a budeme se vídat dál na závodech, jen já budu v jiném dresu," podotkl Kreuziger.

Stáj Dimension Data zvolil i kvůli jejímu přesahu mimo cyklistiku, je v programu Qhubeka a věnuje se charitě. "Vzali mě kvůli mým kvalitám, které mám na silnici. Věří mi. Ale snaží se také pomáhat dětem v Africe. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat na soustředění v Kapském Městě, kde máme třeba stavět kola a pak je tam dětem předávat," připomněl zkušený závodník. Sám má akademii Romana Kreuzigera, jež má za sebou první sezonu fungování. Hlavní myšlenkou akademie je pomáhat talentům, které nemají podmínky k tomu, aby se dál vyvíjely.

Pocity z dvou sezon, jež má za sebou, jsou smíšené. "Určitě to období nemůžeme hodnotit úplně pozitivně, ale ani negativně. Byly to dva roky, kdy jsem se trochu hledal. Naučil jsem se však konečně důstojně řeč, abych se domluvil s ostatními, takže to nebude problém ani teď v nové stáji, kde zůstaneme u angličtiny," konstatoval Kreuziger.

"Bylo tam pár individuálních výsledků, s nimiž mohu být spokojený. Ale i těch týmových. Povedly se nám některé věci a viděl jsem, jak někteří kluci rostou, což vyústilo v to, že Simon Yates vyhrál Vueltu. Nebyl jsem na ní, ale byl to určitě důsledek práce, která tam byla dva roky navázaná," prohlásil.

Přiznal však, že prožil i několik těžších chvil. "Ale to jsou věci, jež ke kariéře patří. A člověka to naopak motivuje dál. Když přišla nová výzva od Dimension Data, tak se mi to líbilo. V týmu jsou mladí nadějní závodníci, ale budu tam mít i poměrně dost prostoru na sebe. Tým je hodně kvalitní na ardenské klasiky a budu zase pospolu s Enricem Gasparottem a Michaelem Valgrenem, s nimiž už jsem závodil. Na tu spolupráci se moc těším," uvedl Kreuziger.

Ze všeho nejdříve si ale v nejbližších dnech odpočine. "V sobotu jsem ukončil sezonu, po návratu z desetidenní dovolené v Dubaji mě čeká nějaká posilovna, možná lyže a túry. Poté letím 11. listopadu do Kapského Města, kde máme první soustředění a vyzkouším si nový materiál. Stáj přechází z kol Cervélo na BMC, tam už bych je měl mít k dispozici. Po soustředění se přesunu do Itálie na Gardu, kde budu kombinovat suchou přípravu s kolem, začátkem prosince pak pojedu na Kanárské ostrovy," nastínil Kreuziger.