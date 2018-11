Hejnová o hrozné bolesti i dalších plánech. Co bude dělat v Africe?

Bezprostředně po protrpěném šampionátu v Berlíně se dávala fyzicky dohromady. "Dělala jsem nějaké rehabilitační věci, jako třeba lymfatické masáže nebo rázovou vlnu. Odpočinula jsem si, noha byla bez zátěže, neběhala jsem. Také jsem začala jíst různé doplňky," uvedla Hejnová, co jí pomohlo k uzdravení.

Během pauzy odpočívala na dovolené a věnovala se svým dalším aktivitám, jako je blog nebo sportovní akademie HESU včetně organizování atletického HESU mítinku. Myšlenky na konec kariéry se jí ani po utrápené sezoně do hlavy nevkrádaly. "Mě to strašně mrzelo, že to takhle dopadlo. V sezoně mě ta noha bolela úplně hrozně. Ale říkala jsem si, že to přece není možné, že by mi vůbec nic nepomohlo. Mě to pořád baví," řekla.

Konzultace s lékaři a dalšími odborníky zanedlouho dvaatřicetiletou atletku utvrdila v tom, že ještě může úspěšně závodit. "U mě je důležité akorát zůstat zdravá. Pořád mám na to podávat výkony, na které jsem byla zvyklá. A já tomu pořád věřím," doplnila.

Aby pošetřila nohy, trávila na začátku přípravy více času na kole. "Každé dopoledne jsem na Zadově jezdila na kole takové kilometry, jaké jsem nikdy nezajela," líčila Hejnová. Odpoledne běhala nebo hrála různé hry. Ani při běhu ji nic nebolí. "Mám radost z každého tréninku. Teď jsem si i přidala, což vůbec nedělám," řekla. Místo výklusu zařadila kilometrové úseky. "I když to není příjemný trénink, tak jsem měla radost, že jsem to běhala bez bolesti. Když člověk každým krokem cítí bolest, tak ho to pak nebaví."

Do Afriky odletí týden před skupinou své trenérky Dany Jandové, aby se aklimatizovala a začala pozvolna trénovat. "Jakmile najede zbytek skupiny, tak trénink začne být intenzivnější a specializovanější." Má zajištěnou i fyzioterapeutickou péči, aby se jí zdravotní problémy nevrátily.

Někdy v polovině soustředění se musejí s trenérkou rozhodnout, zda bude závodit v hale, aby tomu přizpůsobily tréninkový plán. "Byly bychom rády, kdybych v hale závodila. Je fajn absolvovat to závodní období i v průběhu roku. Neumím si představit, že bych jen trénovala a připravovala se na mistrovství světa," řekla Hejnová.

Světový šampionát v Dauhá se kvůli tamním vedrům koná v nezvykle pozdním termínu na konci září a začátku října. Kalendář Diamantových lig se ale nezměnil, takže příští sezona bude pro všechny atlety specifická. "Budeme muset určitě vynechat nějaká kola diamantovky a mít tam deset, čtrnáct dní volno, trochu si odpočinout. Pak trochu přitrénovat směrem k mistrovství světa. Bude to, myslím, trochu oříšek pro všechny," přemítala Hejnová. Konkrétní plán ale ještě nemá.

Myslí si, že se dlouhá sezona projeví v olympijském roce 2020. "Myslím si, že spousta lidí vynechá halu. Tam bude málo času na přípravu," dodala.